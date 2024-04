ONLINE: Rangers mohou být na krok od postupu. Hronek hraje o druhý bod

New York Rangers oslavují druhou domácí výhru v úvodním kole play off • ČTK / AP / Frank Franklin II

Play off NHL pokračuje čtyřmi zápasy úvodního kola. New York Rangers se pokouší v sérii s Washingtonem přidat třetí vítězství, které by je přiblížilo k postupu do další fáze bojů o Stanley Cup. Vancouver s českým obráncem Filipem Hronkem po přesunu do Nashvillu bojují o zisk druhého bodu v souboji s Predators. Do vedení 2:1 na zápasy se snaží dostat i Colorado, které s Winnipegem nyní hraje doma. Los Angeles se ve střetu s Edmontonem podařilo srovnat, na domácím hřišti hrají o obrat. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.