Třinec - Pardubice 4:1. Oceláři srovnali sérii, o titulu rozhodne sedmý zápas

Svěřenci kouče Zdeňka Motáka si díky gólům Martina Růžičky, který se trefil poprvé v letošním play off, a Patrika Hrehorčáka vypracovali v první třetině dvoubrankový náskok. Před polovinou utkání ho navýšil v přesilovce kapitán Petr Vrána. Hosté se prosadili v početní výhodě při hře bez gólmana v čase 56:02 zásluhou Roberta Kousala, definitivně rozhodl Hrehorčák.

Slezané, kteří v play off vyhráli 15 sérií za sebou, mají dál naději na zisk pátého titulu v řadě. Pokud uspějí i v neděli, budou prvním týmem, který na cestě k titulu vyhrál všechny série 4:3. Ve čtvrtfinále uspěli Oceláři v sedmém utkání s Českými Budějovicemi, proti Spartě otočili jako první v extraligovém play off stav 0:3.

Ve třetí minutě prověřil Willovu pozornost Smith. V osmé minutě přišli domácí o Nestrašila, jenž po nárazu od Adama Musila opouštěl led patrně s pochroumaným ramenem.

Obhájce zlata to však nevykolejilo, naopak. V polovině 14. minuty prolomil dlouhé gólové mlčení kanonýr Růžička, když prostřelil Willa z kruhu. Pardubický gólman se vyznamenal po Hudáčkově ráně, v polovině 16. minuty ho však propálil jako druhý Hrehorčák. Další možnost nevyužil Růžička.

Už po 25 sekundách druhé části se proti pravidlům provinil Adámek a Dynamo si zahrálo první přesilovku. Recept na Oceláře však nenašlo. Už při hře v plném počtu měl dvě příležitosti Hudáček, stavem ale nepohnul.

V krátkém sledu po sobě pak hráli početní výhody i domácí a tu druhou dokázali využít. Odražený puk od zadního hrazení si našel Vrána a poslal ho do odkryté branky. Dynamo sáhlo k trenérské výzvě kvůli kontaktu Voženílka s Willem na hraně brankoviště, ale neuspělo.

Třinečtí mohli navíc pokračovat v přesilové hře. Ve 32. minutě během ní Šenkeřík udělal dva kroky od modré čáry a zazvonil na brankovou konstrukci. Hudáček pak dostal puk v ideální pozici, ale místo zakončení zkusil přelstít Willa kličkou a neuspěl. Po Hrehorčákově nahrávce minul zblízka Dravecký.

Třetí dějství začínali domácí v početní výhodě, její zbytek sice nevyužili, ale Zohorna jim vzápětí nabídl další přesilovku. Během ní vychytal Will Voženílka. Následovala ostřejší výměna názorů, po níž muselo po dvou hráčích z obou týmů pykat na trestné lavici dokonce pět minut.

Hosty mohli vrátit do hry Pánik a Čerešňák, jenže Kacetl byl proti. Po polovině třetiny se dostal Čacho za záda hostů, tváří v tvář Willovi zkusil fintu se zakončením mezi betony, ale neuspěl. Na druhé straně spálil další velkou šanci Hyka.

Jedinečnou příležitost měl v 53. minutě Daňo po nahrávce od Ciencialy, před prázdnou brankou mu však kotouč při zpracování přeskočil čepel. Když byl v čase 54:17 vyloučen Helewka, sáhli Východočeši ke hře bez gólmana. Kacetla nejprve zachránila branková konstrukce, v 57. minutě mu však sebral čisté konto Kousal.

Dynamo to pak zkusilo znovu s power play, čehož využil k druhému dnešnímu zásahu Hrehorčák a uklidnil domácí.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Z naší strany výborný výkon po všech stránkách. Chtěli jsme se s domácím publikem rozloučit kvalitním výkonem, který jsme jim předvedli. Vytvářeli jsme si po celý zápas nejenom střelecké, ale i brankové příležitosti. Proměnili jsme zlomek, ale mě těší, že jsme urvali ten bod a jedeme do Pardubic rozdat si to o titul mistra v sedmém zápase play off.“

Marek Zadina (Pardubice): „První dvě třetiny nám nevyšly. Z naší strany to nebyl moc dobrý výkon. Třetí třetina se nám povedla, už jsme hráli hokej, jak bychom si představovali. V globálu se nám ale zápas moc nepovedl. Je to srovnané 3:3, je to play off - nahoru dolů. Jedeme domů. Nedopadlo to, takhle to je. Věřím, že budeme doma štípat led a že budeme hrát výborný hokej. Poženou nás lidi a půjdeme si za tím.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:29. M. Růžička, 15:35. Hrehorčák, 29:44. Vrána, 58:13. Hrehorčák Hosté: 56:02. R. Kousal Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána (C), M. Roman – Kurovský. Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Hribik, Šír – Lhotský, Synek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

