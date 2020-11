Zvrácená KHL. Zbitý kustod, rána pěstí spoluhráči. Podle kouče je to normální

Ale postupně...

V Nur-Sultanu, bývalé Astaně, vládne pochmurná nálada. Výkladní skříň sportovní scény v Kazachstánu předvádí mizerný hokej. Loňská sezona, kdy klub získal rekordních 84 bodů (v celé soutěži byli lepší jen giganti CSKA, Petrohrad a Kazaň) a než přišla stopka vzhledem ke COVIDU-19, vyhrál jasně i první kolo play off, je jen milou vzpomínkou.

Barys prohrál posledních pět zápasů a jako kámen padá hluboko do suterénu. Ve Východní konferenci jsou horší jen Nižněkamsk a Kunlun, z 26 utkání se výhra slavila po 60 minutách jen v šesti případech.

Není se tak co divit, že to na tréninku jiskří. To je v chlapském kolektivu normální. Ale záběry z víkendu nabídly hodně smutnou podívanou. Stokilový řezník Nikita Kleščenko dal pěstí parťákovi z obrany Jesse Blackerovi. Proč? 58. hráč draftu 2009, který naskočil do jednoho utkání NHL za Anaheim, si dovolil píchnout ho holí do slabin. Jako vzpomínka na tento akt mu bude v příštích týdnech a měsících sloužit zlomená čelist.

„Je to normální. Trénink je pracovní prostředí plné emocí,“ zdrženlivě komentoval celý incident trenér Barysu Jurij Michajlis.

Oba kohouti od té doby v sestavě chybí. Kleščenka měl klub suspendovat, podle webu Sport-Express Barys uvažuje i o ukončení kontraktu. Ale trenér to popírá. "Nevím, proč z toho děláte takovou kauzu. Kleščenko má teplotu, proto nehrál v úterý v Petrohradu." A Kleščenkův agent Vjačeslav Borisov dodal: „Volali si a urovnali to mezi sebou. Média jen dělají z komára velblouda.“

Ruské servery včetně Sport Expressu se ale shodují, že potyčka je jen špičkou ledovce. Veřejným tajemstvím je, že tým je rozdělen na dvě části, které spolu vychází přetěžko. Kazašská půlka kabiny stojí za Kleščenkem, další Kanaďané Matthew Frattin, Dillon Heatherington a Filip Varone hájí pravdu svého krajana. A někde mezi tím povlává finský brankář Joni Ortio a švédský trojlístek Lilja - Svedberg - Videll.

Pěsti v letadle, řádily posily z NHL

Věru nic moc situace... A ruští novináři mají v posledních dnech na mušce i Metallurg Magnitogorsk, kde vládne podobná atmosféra jako v Barysu. Pro zajímavost: oba kluby spolu hrály v uplynulé sezoně osmifinále a Nur-Sultan zvítězil 4:1. Magnitka nabírá vodu, tři prohry v řadě, jen čtyři vstřelené góly, sestoupení na šestou příčku na Východě je bilance, na kterou nejsou na břehu řeky Ural vůbec zvyklí.

Během letu z utkání v Chabarovsku (porážka 1:2 po nájezdech 19. listopadu), se olympijský vítěz 2018 Nikolaj Prochorkin (vloni 43 zápasů za Los Angeles) dostal do potyčky s asistentem Alexanderem Golcem. Oba incident popřeli. „Bez komentáře," obořil se nejprve na novináře hlavní kouč Ilja Vorobjov. Ale pak pokračoval... „Jestli ke konfliktu došlo, já jeho svědkem nebyl. Celý let jsem prospal. Ale je směšné říci, že se Golc porval s Prochorkinem."

A aby toho nebylo málo, Sergej Plotnikov, někdejší útočník Pittsburghu či Arizony a mistr světa 2014, měl údajně v kabině tvrdě zmlátit jednoho z kustodů. Příčina není jasná, vedení klubu ovšem situaci neřešilo. „Nic k tomu nemohu říci," uvedl Vorobjov pro Sport-Express.

V klubu působí také Čech Andrej Nestrašil, u zmíněných incidentů ale nebyl, poslední trip vzhledem ke zdravotním problémům neabsolvoval. Magnitogorsk letos chřadne, z deseti posledních střetnutí vyhrál jen dva. V klubu mají výhrady zejména k domácím oporám, pod palbou kritiky je i klubová ikona Sergej Mozjakin. Brzy 40letý útočník letos vygeneroval zatím jen osm bodíků.

„Čekáme od něj víc. Sergej má těžkou sezonu, doufám, že se brzy dostane na svou úroveň," zakončil Vorobjov.