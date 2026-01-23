Australian Open ONLINE: Plíšková proti loňské šampionce, v akci Bartůňková i Menšík
Šest českých tenistů bude v sobotu bojovat o postup do osmifinále Australian Open. Program v hlavní Aréně Roda Lavera v Melbourne otevře Karolína Plíšková, která se utká s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Tomáš Macháč a Tereza Valentová budou hrát proti turnajovým pětkám. Nasazenou soupeřku bude mít rovněž Nikola Bartůňková, která se utká s Belgičankou Elise Mertensovou. Žebříčkově nejlepší český tenista Jakub Menšík nastoupí proti Američanu Ethanu Quinnovi. Třináctá nasazená Linda Nosková bude hrát s Číňankou Wang Sin-jü. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.