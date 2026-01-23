Předplatné

Australian Open ONLINE: Plíšková proti loňské šampionce, v akci Bartůňková i Menšík

Video placeholder
Velký příběh Bartůňkové, profesor Menšík a rozjetý Macháč. Jak si vedou Češi v Austrálii? • Zdroj: iSport.tv
Nikole Bartůňkové se na Australian Open daří
Karolína Plíšková se probojovala do 3. kola Australian Open
Linda Nosková prošla druhým kolem Australian Open
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Australian Open
Šest českých tenistů bude v sobotu bojovat o postup do osmifinále Australian Open. Program v hlavní Aréně Roda Lavera v Melbourne otevře Karolína Plíšková, která se utká s loňskou šampionkou Madison Keysovou z USA. Tomáš Macháč a Tereza Valentová budou hrát proti turnajovým pětkám. Nasazenou soupeřku bude mít rovněž Nikola Bartůňková, která se utká s Belgičankou Elise Mertensovou. Žebříčkově nejlepší český tenista Jakub Menšík nastoupí proti Američanu Ethanu Quinnovi. Třináctá nasazená Linda Nosková bude hrát s Číňankou Wang Sin-jü. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.

Australian Open - Muži - Australian Open 2026

LIVE
--Tipsport1.562.48Detail
LIVE
--Tipsport1.343.33Detail

Australian Open - Ženy - Australian Open 2026

LIVE
--Tipsport5.371.17Detail
LIVE
--Tipsport1.512.6Detail
LIVE
--Tipsport1.273.89Detail
LIVE
--Tipsport1.195.02Detail

