Muchová na Australian Open postoupila do osmifinále. Narazí na Gauffovou
Karolína Muchová porazila na Australian Open polskou tenistku Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále. Turnajová devatenáctka se nyní v Melbourne utká se světovou trojkou Coco Gauffovou z USA, držitelkou dvou grandslamových titulů.
Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší 50. hráčku žebříčku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linetteová dosáhnout a první set prohrála 1:6.
Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a znovu se rozjela. Polská semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.
Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále. Proti Gauffové dosud nastoupila čtyřikrát a neuhrála ani set. Šest dalších českých tenistů bude o postup do osmifinále dvouhry bojovat v sobotu.
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály zápas druhého kola čtyřhry. Čínský pár Sü I-fan, Jang Čao-süan zdolaly 7:6, 6:1.
Nejvýše nasazená dvojice měla potíže jen v úvodním dějství. V tie-breaku ale Siniaková s Townsendovou odvrátily dva setboly a pak už jistě kráčely za dalším postupem. V příštím kole se utkají s Japonkou Miju Katovou a Maďarkou Fanny Stollárovou, které po velkém boji vyřadily Jesiku Malečkovou a Miriam Škoch.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Vstoupila i do soutěže ve smíšené čtyřhře, kde hraje s Nizozemcem Semem Verbeekem, s nímž loni triumfovala ve Wimbledonu. V prvním kole vyřadili rusko-nizozemskou dvojici Alexandra Panovová, David Pel.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne
Muži:
Dvouhra - 3. kolo:
Medveděv (11-Rus.) - Marozsán (Maď.) 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3,
Paul (19-USA) - Davidovich (14-Šp.) 6:1, 6:1, skreč,
Tien (25-USA) - Borges (Portug.) 7:6 (11:9), 6:4, 6:2,
Alcaraz (1-Šp.) - Moutet (32-Fr.) 6:2, 6:4, 6:1.
Čtyřhra - 2. kolo:
Nouza, Rikl (ČR) - M. González, Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3,
Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Miedler, Cabral (9-Rak./Portug.) 6:4, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) - Potapovová (Rak.) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7),
Mboková (17-Kan.) - Tausonová (14-Dán.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:3,
Muchová (19-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:1,
Putincevová (Kaz.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.
Čtyřhra - 1. kolo:
Bouzková, Klepačová (ČR/Slovin.) - Lamensová, Lysová (Niz./Něm.) 5:0 skreč.
2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (9:7), 6:1,
Katová, Stollárová (15-Jap./Maď) - Malečková, Škoch (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8).
Smíšená čtyřhra - 1. kolo:
Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Panovová, Pel (Rus./Niz.) 3:6, 6:2, 10:2.