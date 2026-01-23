Předplatné

Muchová na Australian Open postoupila do osmifinále. Narazí na Gauffovou

Video placeholder
Velký titul pro Muchovou, Menšíkovi by se hodil superkouč. A dobrý signál od Macháče • Zdroj: iSport.tv
Karolína Muchová v akci na Australian Open
Karolína Muchová v akci na Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
Karolína Muchová postoupila do třetího kola Australian Open
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Australian Open
Začít diskusi (0)

Karolína Muchová porazila na Australian Open polskou tenistku Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále. Turnajová devatenáctka se nyní v Melbourne utká se světovou trojkou Coco Gauffovou z USA, držitelkou dvou grandslamových titulů.

Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší 50. hráčku žebříčku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linetteová dosáhnout a první set prohrála 1:6.

Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a znovu se rozjela. Polská semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.

Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále. Proti Gauffové dosud nastoupila čtyřikrát a neuhrála ani set. Šest dalších českých tenistů bude o postup do osmifinále dvouhry bojovat v sobotu.

Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály zápas druhého kola čtyřhry. Čínský pár Sü I-fan, Jang Čao-süan zdolaly 7:6, 6:1.

Nejvýše nasazená dvojice měla potíže jen v úvodním dějství. V tie-breaku ale Siniaková s Townsendovou odvrátily dva setboly a pak už jistě kráčely za dalším postupem. V příštím kole se utkají s Japonkou Miju Katovou a Maďarkou Fanny Stollárovou, které po velkém boji vyřadily Jesiku Malečkovou a Miriam Škoch.

Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky. Vstoupila i do soutěže ve smíšené čtyřhře, kde hraje s Nizozemcem Semem Verbeekem, s nímž loni triumfovala ve Wimbledonu. V prvním kole vyřadili rusko-nizozemskou dvojici Alexandra Panovová, David Pel.

KonecLIVE
266011

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:
Medveděv (11-Rus.) - Marozsán (Maď.) 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3,
Paul (19-USA) - Davidovich (14-Šp.) 6:1, 6:1, skreč,
Tien (25-USA) - Borges (Portug.) 7:6 (11:9), 6:4, 6:2,
Alcaraz (1-Šp.) - Moutet (32-Fr.) 6:2, 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:
Nouza, Rikl (ČR) - M. González, Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3,
Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Miedler, Cabral (9-Rak./Portug.) 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:
Sabalenková (1-Běl.) - Potapovová (Rak.) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7),
Mboková (17-Kan.) - Tausonová (14-Dán.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:3,
Muchová (19-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:1,
Putincevová (Kaz.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:
Bouzková, Klepačová (ČR/Slovin.) - Lamensová, Lysová (Niz./Něm.) 5:0 skreč.

2. kolo:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (9:7), 6:1,
Katová, Stollárová (15-Jap./Maď) - Malečková, Škoch (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Panovová, Pel (Rus./Niz.) 3:6, 6:2, 10:2.

Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů