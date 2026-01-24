Djokovič jde na Menšíka, ale nemusel. Další výlev vzteku, těsně unikl diskvalifikaci
Jakub Menšík slaví první grandslamové osmifinále kariéry a může se chystat na sváteční mač se svým idolem a přítelem Novakem Djokovičem. Chybělo ale jen pár desítek centimetrů a k odvetě za loňské finále v Miami dojít vůbec nemuselo. Byť si osmatřicetiletý Srb proklestila cestu pavoukem do 4. kola bez ztráty setu, málem doplatil na výlev frustrace a mohl být podruhé v kariéře z grandslamu vyloučen.
Djokovič jasně kontroloval zápas s Boticem Van de Zandschulpem, vedl 6:3, 4:2 a útočil na další brejk v zápase. Po konci jedné výměny ale zlostně odpálil míček dopadnuvší do autu, který vysokou rychlostí prosvištěl jen kousek od malé sběračky míčků klečící u sítě. „Opatrně, to mohla být diskvalifikace,“ vykřikl australský komentátor Colin Fleming. „To bylo vážně těsné. Překvapuje mě, že nedostane alespoň napomenutí,“ pokračoval. „Ó můj bože,“ reagoval za mikrofonem i Tim Henman.
Djokovič se dívce omluvil jen ledabylým gestem, zkušený australský sudí na umpiru John Blom mu věnoval dlouhý vyčítavý pohled a během výměny stran k němu promlouval. Ani warning však Srbovi neudělil.
A snad všem se vybavily šest let staré události z US Open, kdy tehdy vzteky odpálil tenisák tak nešťastně, že trefil do krku čárovou rozhodčí a byl z turnaje vyloučen. Lajnoví sudí už grandslamy nerozhodují, Djokovič i přesto našel způsob, jak se opět málem střelit do vlastní nohy.
„Omlouvám se, vůbec jsem takhle nemusel reagovat, i když to bylo v žáru bitvy. Měl jsem štěstí. Lituji, pokud jsem tím rozrušil sběračku míčků a kohokoliv dalšího,“ kál se pak Srb na tiskové konferenci.
Duel s Van de Zandschulpem nakonec dotáhl do vítězného konce 6:3, 6:4, 7:6, přestože si po pádu ve třetí sadě nechal ošetřovat kotník. A mohl slavit kulatý zápis. Jako první tenista v dějinách vyhrál 400 zápasů na grandslamech. Druhý v pořadí Roger Federer má na kontě 369 vítězných mačů.
Pátou stovku grandslamových triumfů půjde Djokovič v noci na pondělí otevřít proti Jakubovi Menšíkovi. Utkají se potřetí a poprvé od loňského finále v Miami, které český mladík ovládl 7:6, 7:6. „V Austrálii není těžšího soupeře, vždyť tu vyhrál desetkrát. Dobře se na něj s týmem připravím a pokusím se předvést to nejlepší. Jsem hladový, tak uvidíme, co se stane,“ usmál se Menšík, jenž má s Djokovičem vyrovnané skóre 1:1 a momentálně se coby nedávný šampion z Aucklandu veze na vlně sedmi vyhraných duelů. Bude věřit své síle a třeba mu pomůže i Djokovičova schopnost dělat si někdy věci složitější, než jsou.