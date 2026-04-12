Strýcová v emocích po postupu: Jsme vítězný tým! Další momenty, na které nikdy nezapomenu
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Těsnější to být nemohlo. Tři sobotní nevyužité mečboly Belindy Bencicové proti Lindě Noskové dělaly rozdíl mezi českou tenisovou euforií a švýcarskou depresí. Hostující česká parta ovládla kvalifikaci o Final 8 BJK Cupu 3:2 a může vyhlížet zářijový turnaj o pohár v čínském Šen-čenu. Kapitánský debut Barbory Strýcové nemohl být snad napínavější a dopadnout lépe. A nová šéfová české lavičky se tetelila za všechny radostí.
Byl to klasický obrázek po velkých tenisových řežích. Belinda Bencicová strávila za dva dny na kurtu 7 hodin a 42 minut, přesto po posledním míči usedavě plakala v útrobách švýcarského tenisového centra v Bielu. „Chápu Švýcarky, že je to bolí. Kórt Belindu, která odvedla neuvěřitelnou práci,“ pravila soucitně Strýcová. Její džob však nebyl utěšovat poražené, ale slavit s vítězkami.
Bude dlouhá noc?
„Úplně horečka sobotní noci asi ne, ale delší možná bude.“ (smích)
Jaké emoce se ve vás mísí?
„Mám v sobě strašně adrenalinu. Já nebyla na kurtu, ale na holky jsem moc pyšná. Ukázaly neuvěřitelné srdce a tygra. Zaslouží si to moc.“
Jak vám bylo, když Linda Nosková v rozhodujícím tiebreaku čtvrtého zápasu odvracela tři mečboly Belindy Bencicové, které by znamenaly porážku?
„Tam jsem si neříkala nic, sotva jsem dýchala! Cloumaly se mnou emoce, ale snažila jsem se to nedávat najevo. Cítila jsem, že Linda to tak má radši. Měla jsem pocit, že když jsem klidnější, máme spolu na kurtu lepší spojení a jsme obě navenek klidnější. (smích) A ona ukázala, jak skvělou je hráčkou.“
Vaše kapitánská premiéra asi nemohla být složitější, co?
„Asi ne. Ale já jsem to právě pro tyhle momenty chtěla dělat. Pro vypjaté situace, pro to, co nám přináší za emoce. Jsme vítězný tým, holky jsou šťastné… Jsou to pro mě další momenty, na které nikdy nezapomenu. Několikrát za den mi naskočily chvíle z O2 areny, které jsem sama prožívala jako hráčka. Hlavně jsem ale pyšná na holky. Celý týden držely pospolu. Jsou úžasné.“
Co je větší nápor na nervy – hrát či dělat kapitánku?
„Je to úplně jiné. Na lavičce jste mnohem nervóznější. Hráčka je zatažená do hry a nervy pracují trošku jinak.“
Vítězný bod přinesla Marie Bouzková proti Viktorii Golubicové a v sedmadvaceti se dočkala velkého reprezentačního triumfu.
„Moc jí to přeju. Měla to složitý. Vyhrála turnaj v Bogotě na antuce ve velké nadmořské výšce. Pak na ni trochu padnul jet lag. V pátek tam proti Belindě nechala kecky, i když to nedopadlo. Tuhle výhru si zasloužila i za všechny roky předtím.“
Je spousta věcí, které se ještě musím učit
Povězte, cítila jste se pod tlakem přebírat funkci po Petru Pálovi?
„Lidi vás budou vždycky dávat pod tlak, hledat i to špatné. Vím, že jsem vstoupila do šlépějí Petra, který je podle mě nepřekonatelný. A pro mě je spíš motivační třeba jednou s týmem taky pohár vyhrát. Je to dlouhá cesta, ale máme ohromnou budoucnost. Když se všechno sejde a holky budou zdravé, šance je obrovská. To pro mě není tlak, ale spíš motivace.“
Na pohár se čeká už osm let.
„Fakt stoprocentně věřím, že to můžeme dokázat. Jestli to bude letos, za rok nebo později, to nevím. Ale když vidím, jak jsou holky zapálené a tým má v sobě vítězného ducha, fakt tomu věřím.“
Za co byste se tento týden pochválila?
„Nerada se chválím, ale… Kdybych měla říct, šla jsem do něčeho, co vůbec neznám. Být kapitánkou je něco nového, navíc holky tu mají své trenéry. Ale baví mě být s nimi na trénincích, pozorovat, co trénují a co jim koučové radí. I od nich nasávám rady a používám je pak na lavičce. To mě na tom baví a myslím, že jsem se to naučila. Nebo naučila… Dělala jsem to poprvé a snažila jsem se to přirozeně použít. Je spousta věcí, které se ještě musím učit. Ale na to, že to byla moje premiéra, bylo to dost dobrý.“
Nasazování jmen do zápasů nebylo vůbec lehké. A nakonec se vám povedlo.
„Byla to fuška. Měla jsem hlavu jak pátrací balon. Ale sedla jsem si, dala si myšlenky dohromady a prostě jsem udělala rozhodnutí, která se povedla. Věřila jsem holkám v deblu, věřila jsem Marušce.“
Stejně jako v listopadové baráži ve Varaždínu, i nyní zajistila dva body Linda Nosková. Je základním stavebním kamenem do budoucna?
„Ano. Co předvedla už ve Varaždínu a pak tady, je skvělý. Je neuvěřitelná osobnost, která kývne vždycky na to, že chce hrát. Cenil to Petr a cením to i já. Je to osobnost, která je už teď velká hráčka a má před sebou velkou budoucnost. Tým na ní, nechci říct stojí, ale je jeho ohromná opora. Vždycky přijede, nemá žádné nároky, je to úplně normální skvělá holka do týmu.“
Bude současná sestava základem pro Final 8?
„To je strašně brzy říkat. Samozřejmě se pojedu podívat na nějaký turnaj. Ale tyhle holky jsou neuvěřitelné a budu na to taky brát velký ohled.“
Složení Final 8 v čínském Šen-čenu (od 21. září):
- ČESKO
- Itálie
- Velká Británie
- Ukrajina
- Španělsko
- Kazachstán
- Belgie
- Čína