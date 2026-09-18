Velikáni na Davis Cupu v Česku: antukový superman, postrach Roger i Bum Bum Becker
Američané poprvé v O2 areně, to je lákavá tenisová podívaná. Těm nejslavnějším čelil daviscupový tým za Atlantikem: Connors, (John) McEnroe, Sampras, Agassi… V Austrálii čekali Laver s Newcombem a Rosewallem, v Argentině Vilas, v Srbsku kdo jiný než Djokovič. Kteří velikáni ovšem zavítali do Česka? U domácích triumfů z let 1980 a 2012 je nehledejte. Leda bychom do žebříčku započítali Ivana Lendla.
10. Česko - Španělsko 2:3
2004, 1. kolo, Brno - výstaviště
Vynechat v našem přehledu nedostižného Supermana antukové Paříže nelze, přestože na rychlý brněnský koberec vyběhl jako 17letý debutant bez jediné grandslamové kořisti. Na matadora Jiřího Nováka nestačil, gratuloval mu i po čtyřhře. Jenže Novák se zranil, v neděli musel do akce 18letý Tomáš Berdych, Španělé vyrovnali a nastal soudný duel Nadala se Štěpánkem. Dříč z Mallorky zvládl dva tiebreaky a proměnil třetí mečbol. Mimochodem, v Davis Cupu prohrál jen úvodní a poslední, jednatřicátou dvouhru.
Kdo přijel: Rafael Nadal / v kariéře 14x vítěz Roland Garros (2005-08, 10-14, 17-20, 22), 4x US Open (2010, 13, 17, 19), 2x Wimbledon (2008, 10), 2x Australian Open (2009, 22), 1x zlato na OH (2008), 5x vítěz Davis Cupu (2004, 08-09, 11, 19), 92 vyhraných turnajů ATP, 209 týdnů světová jednička / teď je mu 40 let
- Novák - Nadal 7:6 (2), 6:3, 7:6 (3)
- Štěpánek - Robredo 5:7, 6:3, 6:7 (4), 6:7 (7)
- Novák/Štěpánek - Nadal/Robredo 6:4, 7:6 (6), 6:3
- Berdych - López 4:6, 7:6 (2), 3:6, 2:6
- Štěpánek - Nadal 6:7 (2), 6:7 (4), 3:6
9. Československo - Austrálie 3:1
1975, semifinále, Praha - Štvanice
Historický vnik do finále soutěže, na šestý pokus, vedl přes silnou australskou sestavu a nečekaně její jedničku. Hvězdný levák Roche mašíroval k remíze po prvním dnu, nad Jiřím Hřebcem vedl 2:0 na sety, ovšem domácí bouřlivák spustil útočnou palbu a duel v sobotní dohrávce otočil. Nalomený Roche pak v neděli neuhrál ani sadu proti Janu Kodešovi a velmoc sklonila hlavu. Trenérovi Pavlu Kordovi se povedl tah dopřát singlistům odpočinek s vynecháním čtyřhry.
Kdo přijel: Tony Roche / v kariéře vítěz Roland Garros (1966), 2x finále US Open (1969-70), 1x Wimbledonu (1968), 4x vítěz Davis Cupu (1965-67, 1977), 46 vyhraných turnajů, na žebříčku max. 2. příčka (1969), později koučoval Lendla, Federera nebo Hewitta / teď je mu 81 let
- Kodeš - Alexander 6:4, 2:6, 7:5, 6:4
- Hřebec - Roche 3:6, 4:6, 6:1, 6:3, 6:3
- Pála/Zedník - Alexander/Dent 3:6, 6:3, 2:6, 3:6
- Kodeš - Roche 6:3, 6:1, 6:4
- Hřebec-Alexander 6:8, 3:6, 6:1, 6:6 nedohráno
8. Česko - USA 1:4
2007, 1. kolo, Ostrava - ČEZ arena
Antuka v ostravské aréně měla utlumit věhlasného ranaře Andyho Roddicka. Při tréninku zafungovala - zlostí zlomil raketu a zahodil ji do hlediště. „Vyjela mi z ruky. Spáchala sebevraždu, už se mnou nechtěla být,“ vtipkoval. James Blake, světová šestka, přiletěl až dva dny před bojem. Všechno marné, domácí tým bez Radka Štěpánka, jenž revoltoval proti chování svazu a sporům okolo odměn, neměl nárok.
Kdo přijel: Andy Roddick / v kariéře vítěz US Open (2003), 3x finále Wimbledonu (2004, 2005, 2009), 4x semifinále Australian Open (2003, 2005, 2007, 2009), vítěz Davis Cupu (2007), 32 vyhraných turnajů ATP, 13 týdnů světová jednička / teď je mu 44 let
- Minář - Roddick 4:6, 6:4, 2:6, 3:6
- Berdych - Blake 6:1, 2:6, 7:5, 7:5
- Dlouhý/Vízner - B. Bryan/M. Bryan 4:6, 4:6, 4:6
- Berdych - Roddick 6:4, 3:6, 2:6, 6:7 (4)
- Dlouhý - B. Bryan 6:7 (5), 4:6
7. Česko - Rusko 2:3
2003, 1.kolo, Ostrava - Palác kultury a sportu
Trpký víkend pro domácí výběr a především Radka Štěpánka, který proti obhájcům trofeje ztratil oba pětisetové nerváky, ten rozhodující s Nikolajem Davyděnkem 0:6. „Štěpánek nás překvapil, jak moc kousal,“ řekl kapitán vítězů Šamil Tarpiščev. „Radek odehrál hrdinské zápasy,“ přidal jeho protějšek Jan Kukal. Rusové nastoupili bez Marata Safina, jehož zastavilo zraněné zápěstí, po čtyřhře škrtli i nemocného Michaila Južného. Přesto na poslední chvíli vyklouzli z kouta, kam je na dovezené antuce zatlačil skvělý Jiří Novák a také deblový pár Cyril Suk, Martin Damm, jenž pozbyl vedení 3:1 ve třetím setu. „Věděli jsme, že v Česku to bude peklo, a potvrdilo se to,“ prohlásil Jevgenij Kafelnikov. „Odehráli jsme naprosto vyrovnanou partii, klukům nemůžu nic vyčíst,“ dodal Novák.
Kdo přijel: Jevgenij Kafelnikov / v kariéře vítěz Roland Garros (1996) a Australian Open (1999), 2x semifinále US Open (1999, 2001), finále Turnaje mistrů (1997), 1x zlato na OH (2000), vítěz Davis Cupu (2022), 26 vyhraných turnajů ATP, 6 týdnů světová jednička / teď je mu 52 let
- Novák - Davyděnko 6:4, 4:6, 6:1, 6:1
- Štěpánek - Južnyj 6:3, 6:7 (8), 7:6 (6), 2:6, 3:6
- Damm/Suk - Kafelnikov/Južnyj 6:7 (1), 6:4, 3:6, 3:6
- Novák - Kafelnikov 6:2, 6:3, 7:6 (5)
- Štěpánek - Davyděnko 6:1, 6:7 (4), 2:6, 6:3, 0:6
6. Československo - Španělsko 1:4
1965, semifinále evropského pásma, Praha - Štvanice
Akční nástup do léta v podání tandemu Jiří Javorský & Milan Holeček: v polovině května přehráli Švédy 3:2 na stockholmské antuce, za měsíc na Štvanici zaskočili Italy i s Nicolou Pietrangelim, dvojnásobným králem Roland Garros. O měsíc později na stejném místě ovšem rázně smetli další naděje Španělé s téměř bezchybným Santanou. Jedinou slabší chvilku, ve třetím setu úvodního dne, kdy prohrával s Javorským 0:4, svižně přetavil v konečný obrat na 6:4 a už v sobotu bylo rozhodnuto. „Tenis je jedním z mála sportů, kde rozhoduje nejen momentální forma, ale i duševní stav hráče. To znamená, aby nepodlehl depresi, aby před důležitým bojem neztratil klid a sebevědomí. Španělé měli v tomto směru velikou přednost,“ konstatoval ústřední trenér Josef Síba.
Kdo přijel: Manuel Santana / v kariéře 2x vítěz Roland Garros (1961, 1964), 1x Wimbledon (1966), 1x US Open (1965), 1x zlato na OH (1968, ukázkový sport), 3x finále Davis Cupu (1965, 1967, 1970), 94 vyhraných turnajů, v roce 2021 zemřel ve věku 83 let
- Holeček - Gisbert 3:6, 1:6, 4:6
- Javorský - Santana 3:6, 4:6, 4:6
- Holeček/Javorský - Arilla/Santana 2:6, 2:6, 3:6
- Javorský - Gisbert 4:6, 6:2, 4:6, 6:2, 7:5
- Holeček - Santana 1:6, 4:6, 4:6
5. Česko - Švédsko 1:4
1996, semifinále, Praha - Sportovní hala
Legendární kliďas Edberg se v Praze objevil už o deset let dřív, taky slavil triumf 4:1, po boku Kenta Carlssona, Mikaela Pernforse a Anderse Järryda, ale tehdy se pyšnil „jenom“ titulem z Australian Open. Napodruhé už vyběhla na kurt uctívaná legenda se sbírkou trofejí, kterou dodnes můžou závidět Brazílie nebo Rusko. A stejně jako proti Šrejberovi a Mečířovi na antuce, vyhrál i teď, na koberci, obě dvouhry. Zásadní dva body ovšem získal Thomas Enqvist, nátlakovým tenisem od základní čáry deptal Petra Kordu i Daniela Vacka, právě on získal v předstihu třetí, vítězný bod. „Po druhém setu jsem věřil, že by se to dalo otočit, Thomas ale prakticky nechyboval,“ litoval Vacek. „Strašně mě mrzí, že jsem ten bod nevybojoval. Odpovědnost za celý tým je obrovská.“
Kdo přijel: Stefan Edberg / v kariéře 2x vítěz Wimbledonu (1988, 90), 2x Australian Open (1985, 87), 2x US Open (1991-92), 1x Turnaj mistrů (1989), 4x Davis Cup (1984-85, 87, 94), 41 vyhraných turnajů ATP, 72 týdnů světová jednička / teď je mu 60 let
- Korda - Enqvist 4:6, 3:6, 6:7 (9)
- D. Vacek - Edberg 6:7 (2), 5:7, 6:4, 3:6
- Korda/D. Vacek - Björkman/Kulti 4:6, 6:3, 6:4, 6:4
- D. Vacek - Enqvist 3:6, 7:6 (3), 6:4, 5:7, 3:6
- Korda- Edberg 6:4, 2:6, 5:7
4. Československo - SRN 2:3
1989, čtvrtfinále, Praha - Sportovní hala
Bez zraněného Miloslava Mečíře na obhájce titulu? Jako pinkat do strmého kopce. „Bum Bum“ Becker, dodnes nejmladší šampion Wimbledonu (17 let, 227 dnů), na supremovém koberci splnil povinnost v obou singlech a pohlídal nedělní obrat. Zaváhal jen v deblu. V tiebreaku čtvrtého setu, v němž rozhodčí zahlásil Milanu Šrejberovi dvakrát chybu nohou, Němci promarnili mečbol a Beckerova ztráta servisu v páté sadě je stála zápas. Nepomohly ani triky s čárovým sudím. „Co jsem mu říkal? Nepovím, protože byste šli žalovat, stejně jako on, hlavnímu,“ řekl pak novinářům. Na vítěznou kolej vrátil favorita levoruký Carl-Uwe Steeb, který v posledním finále ve Švédsku senzačně ovládl pětisetovou řežbu s Wilanderem a nedlouho před pražskou zastávkou přemohl Agassiho. Právě Američany a Švédy přetlačili Němci 3:2 i při druhé zlaté jízdě za salátovou mísou.
Kdo přijel: Boris Becker / v kariéře 3x vítěz Wimbledonu (1985-86, 89), 2x Australian Open (1991, 96), 1x US Open (1989), 3x Turnaj mistrů (1988, 92, 95), 1x WCT Finals (1988), 2x Davis Cup (1988-89), 49 vyhraných turnajů ATP, 12 týdnů světová jednička / teď je mu 58 let
- Nováček - Becker 6:7 (5), 5:7, 4:6
- Šrejber - Steeb 7:6, 6:4, 6:3
- Korda/Šrejber - Becker/Jelen 6:3, 6:7 (2), 3:6, 7:6 (7), 6:3
- Nováček - Steeb 3:6, 4:6, 4:6
- Šrejber - Becker 3:6, 4:6, 3:6
3. Československo - Francie 0:3
1926, čtvrtfinále, Praha - Štvanice
Tenisoví mušketýři, titáni meziválečného období, ukázali své umění pražskému publiku. Tři ze čtyř - René Lacoste, Henri Cochet, Jacques Brugnon - se dostali na kurt, chyběl jen Jean Borotra. Získali tři body a bylo po všem. Ohromný zážitek poskytl hned první duel, v němž 22letý Koželuh dovlekl Lacosta až do páté sady. Totéž se povedlo deblu, v ní držel stav 5:5. „Hra, kterou předvedl Jan Koželuh, je hrou budoucnosti. Věřím, že stylem předběhl dobu o dvacet let,“ chválil Cochet, jenž za dva týdny ovládl Roland Garros, ve finále porazila Lacosta… Koželuh vzápětí dvakrát dobyl čtvrtfinále Wimbledonu. Francouzi ve finále padli v USA, ale opanovali dalších šest ročníků. Úspěchy urychlily stavbu stadionu Roland Garros (1928) a Lacoste vymyslel a o rok později představil přelomové tričko s krátkým rukávem a krokodýlem na srdci, a tak ožila jedna módní značka.
Kdo přijel: René Lacoste / v kariéře 3x vítěz Roland Garros (1925, 27, 29), 2x Wimbledon (1925, 28), 2x US Open (1926-27), 2x vítěz Davis Cupu (1927-28), 24 vyhraných turnajů / v roce 1996 zemřel ve věku 92 let
+ Henri Cochet / v kariéře 4x vítěz Roland Garros (1926, 28, 30, 32), 2x Wimbledon (1927, 1929), 1x US Open (1928), 4x vítěz Davis Cupu (1927-32), 90 vyhraných turnajů / v roce 1987 zemřel ve věku 85 let
- Koželuh - Lacoste 5:7, 7:5, 3:6, 8:6, 3:6
- Macenauer - Cochet 3:6, 4:6, 3:6
- Koželuh/Žemla - Brugnon/Lacoste 2:6, 6:3, 8:6, 2:6, 5:7
- Lendl - Koželuh-Cochet nehráno
- Macenauer - Lacoste nehráno
2. Československo - Švédsko 3:2
1979, finále evropského pásma, Praha - Štvanice
Björn Borg podruhé v Praze, na rozdíl od roku 1972 už jako slavný čtyřnásobný wimbledonský šampion a nejlepší hráč doby. Společně s Kjellem Johanssonem, který se na grandslamu nikdy neprobil za 3. kolo. A právě přes něj a vítěznou čtyřhru plánoval domácí výběr na štvanické antuce odpich do finále. Úspěšně. Po losu, jehož se ujala zpěvačka Hana Zagorová, uchopil zadání bravurně Tomáš Šmíd, ztratil jen devět her. 19letý Ivan Lendl trápil Borga do tmy a stavu 2:2 ve třetím setu, ale v sobotní dohrávce nezískal ani game, proto se musel blýsknout debl. V něm oslnil především matador Jan Kodeš a dílo dokončil v nedělní pětisetové bitvě Lendl, znovu proti švédské dvojce. V globálním semifinále v Římě tým podlehl Italům 1:4, ale za rok přišla sladká domácí finálová odveta.
Kdo přijel: Björn Borg / v kariéře 5x za sebou vítěz Wimbledonu (1976-80), 6x vítěz Roland Garros (1974-75, 1978-81), 2x Tour Finals (1979, 1980), 1x WCT Finals (1976), vítěz Davis Cupu (1975), 66 vyhraných turnajů ATP, 109 týdnů světová jednička / teď je mu 70 let
- Šmíd - Johansson 6:4, 6:3, 6:2
- Lendl - Borg 4:6, 5:7, 2:6
- Kodeš/Šmíd - Bengtson/Borg 2:6, 6:3, 6:4, 6:0
- Lendl - Johansson 8:10, 6:4, 6:4, 4:6, 6:1
- Šmíd - Hjertquist 3:5 (skreč)
1. Česko - Švýcarsko 3:2
2007, baráž, Praha - Sazka Arena
Balancování nad propastí: akutní hrozba pádu z elitní skupiny, za sítí postrach Roger, tehdy nejlepší tenista historie na vrcholu, plus mečbolový poplach ve čtyřhře a zraněný úpon v koleni při rozhodujícím duelu. Tohle všechno český výběr vyzmizíkoval a oslavil s vyprodanou arénou. Radek Štěpánek se vrátil do týmu po třech letech a navlékl dres v barvách státní vlajky. Federerovi odvrátil šest mečbolů, v nečekaně složeném deblu vyhecoval Tomáše Berdycha k životnímu výkonu a pak na třetí pokus zlomil vlastní kletbu selhání za stavů 2:2. Švýcaři vyčítali Štěpánkovi, že zranění přihrál. „Je mi ho líto,“ procedil Federer. Vítězové koukli do budoucnosti. „Když budeme hrát v plné sestavě a naše forma bude jenom trošku podobná té, jaká byla teď, je šance na úspěch obrovská,“ řekl Berdych. Zlaté roky 2012 a 2013 mu daly za pravdu.
Kdo přijel: Roger Federer / v kariéře 8x vítěz Wimbledonu (2003-07, 09, 12, 17), 6x Australian Open (2004, 06-07, 10, 17-18), 5x US Open (2004-08), 1x Roland Garros (2009), 6x Turnaj mistrů (2003-04, 06-07, 10-11), vítěz Davis Cupu (2014), 103 vyhraných turnajů ATP, 310 týdnů světová jednička / teď je mu 45 let
- Štěpánek - Federer 3:6, 2:6, 7:6 (4), 6:7 (5)
- Berdych - Wawrinka 7:6 (2), 6:4, 7:5
- Berdych/Štěpánek - Allegro/Federer 3:6, 5:7, 7:6 (7), 6:4, 6:4
- Berdych - Federer 6:7 (5), 6:7 (10), 3:6
- Štěpánek - Wawrinka 7:6 (3), 6:3, 7:6 (4)