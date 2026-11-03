Sportovní svět po úmrtí De Miguela (†30): reakce Sparty i Coufala, viník zmizel ze sítí
Španělský fotbal zasáhla smutná zpráva. Jesús de Miguel Alameda, třicetiletý útočník druholigového Tenerife, zemřel. Po pondělním zápase proti Andoře bojoval o život v nemocnici poté, co se děsivě srazil s gólmanem Jesúsem Owonoem. Na tragickou událost zareagoval prezident soupeře Gerrard Piqué, přidávají se také zástupci českého fotbalu.
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Všichni se báli, co přijde. Tenerife potvrdilo nejhorší možný scénář v úterý ráno. „Jsme zdrceni, nemůžeme uvěřit, že je to pravda. S hlubokým zármutkem oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela Alamedy, k němuž došlo dnes v osm hodin ráno. Neexistují slova útěchy. Není vůbec nic, co by zmírnilo tento pocit naplněný smutkem. Jsme po boku jeho zdrcené rodiny, jeho blízkých i celého fotbalu na Tenerife, který dnes oplakává tento krutý konec,“ stojí na klubovém webu.
Zdrcený Piqué
Incident, který stojí za tragédií, se odehrál v zápase proti Andoře. Jejím prezidentem je Gerard Piqué, utkání sledoval přímo ze stadionu. Podle španělských médií se ihned po přerušení zápasu zajímal o stav vážně zraněného hráče.
Byl z toho pochopitelně zdrcený, o celé situaci dlouho mlčel. „Je mi to strašně líto. Odpočívej v pokoji, Jesúsi,“ napsal bývalý obránce Barcelony na sociální síti pod příspěvek Tenerife.
Reagoval i Coufal nebo Sparta
Reakce se postupně kupily. Fotografii španělského útočníka sdílel na Instagramu také zastupující kapitán národního týmu Vladimír Coufal. Lítost projevili bývalý španělský gólman David de Gea či současný reprezentant Aymeric Laporte.
Připojily se také kluby. „Vyjadřujeme nejhlubší soustrast rodině, přátelům, spoluhráčům a všem v Tenerife,“ sdílela Sparta. Stejně tak Atlético Madrid, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Fenerbahce, Ajax, Neapol, Nice, Bordeaux, Saint-Étienne a mnoho dalších.
Těžké chvíle momentálně prožívá také gólman, který střet zavinil. Podle španělských médií se na něj okamžitě na stadionu snesly pokřiky, že je vrah. Kvůli urážkám si dokonce měl dočasně deaktivovat účty na sociálních sítích. Ze všeho nejdřív se chtěl omluvit hráčově rodině osobně.