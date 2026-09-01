US Open ONLINE: Čtyři Češky v boji o postup. Knutson padla, Havlíčková také prohrává
Čtveřice českých tenistek dnes uzavírá program prvního kola US Open. Na newyorském grandslamu absolvují premiéru v hlavní soutěži Nikola Bartůňková, Darja Viďmanová či Lucie Havlíčková. Gabriela Knutson při své premiéře v hlavní soutěži grandslamu nepostoupila, s Němkou Evou Lysovou prohrála 3:6, 3:6. Podruhé se ve Flushing Meadows měla představit Tereza Valentová, která se ale ještě před zápasem odhlásila. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu, program v New Yorku startuje v 17.00.