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US Open ONLINE: Čtyři Češky v boji o postup. Knutson padla, Havlíčková také prohrává

Česká tenistka Nikola Bartůňková v akci
Česká tenistka Nikola Bartůňková v akciZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
US Open
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Čtveřice českých tenistek dnes uzavírá program prvního kola US Open. Na newyorském grandslamu absolvují premiéru v hlavní soutěži Nikola Bartůňková, Darja Viďmanová či Lucie Havlíčková. Gabriela Knutson při své premiéře v hlavní soutěži grandslamu nepostoupila, s Němkou Evou Lysovou prohrála 3:6, 3:6. Podruhé se ve Flushing Meadows měla představit Tereza Valentová, která se ale ještě před zápasem odhlásila. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu, program v New Yorku startuje v 17.00.

US Open - Ženy - 2026

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