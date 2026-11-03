Zájem Plzně opadá. Jak vypadá Chorého budoucnost? Čeká se na postoj Slavie
Od 17. října, po červeném extempore v zápase Slavie proti Hradci (0:0), je Tomáš Chorý (31) postavený mimo první tým. Odpykává si šestizápasový distanc a trénuje individuálně. V Edenu na pokyn klubového vedení skončil a výrazně si zkomplikoval další kariéru. Podle informací iSportu opadá i zájem Plzně směrem k zimnímu přestupovému období. Na dvoumetrového útočníka se ptají i další kluby. Záleží na postoji Slavie, za jakých podmínek ho bude ochotna uvolnit.
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Nejlepší střelec minulé sezony Chance Ligy udělal pitomost – čtvrtá červená během dvou let ve Slavii vyústila v konec angažmá u českého mistra. Od disciplinární komise dostal Tomáš Chorý za vyloučení s Hradcem (0:0) stopku na šest ligových zápasů. Tři už si odseděl, počítá se i pohárové utkání se Zbrojovkou. „Za nás už nenastoupí,“ rezolutně prohlásil trenér Jindřich Trpišovský.
Teoreticky by se mohl vrátit na hřiště 4. prosince v Pardubicích, což se ale nestane. Klub hráči uložil maximální možný trest podle interního řádu – pokutu ve výši jednoho měsíčního platu, zároveň ho do konce podzimu vyřadil z kádru. Teď obě strany hledají cesty k tomu, jak spolupráci definitivně ukončit.