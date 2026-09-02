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US Open ONLINE: O postup do třetího kola zabojují Nosková, Muchová či Lehečka

Linda vstup do US Open zvládla.
Linda vstup do US Open zvládla.Zdroj: Instagram
Karolína Muchová v prvním kole US Open
Karolína Plíšková zabojuje o třetí kolo na US Open
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
Nikola Bartůňková během turnaje na Štvanici
Linda Nosková v zápase proti Katie Volynets
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
Jiří Lehečka v prvním kole US Open
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ČTK, iSport.cz
US Open
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Na tenisovém US Open se ve středu představí pět českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartůňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Majar Šarífové, kde vede po prvním setu 6:1. Všechny zápasy českých zástupců sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

Wimbledonská vítězka a turnajová šestka Nosková se střetne o vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows s Lanlanou Tararudeeovou z Thajska. Jejich duel se uskuteční na druhém největším dvorci Louise Armstronga. Na řadu půjde v rámci tzv. night session jako druhý v pořadí.

Finalistka Wimbledonu Muchová sehraje duel s Britkou Katie Boulterovou na kurtu číslo 17, Lehečka se utká s Britem Tobym Samuelem na „pětce“. Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková otevře program na dvorci číslo 6 proti nasazené patnáctce Rusce Dianě Šnajderové.

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