US Open ONLINE: O postup do třetího kola zabojují Nosková, Muchová či Lehečka
Na tenisovém US Open se ve středu představí pět českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartůňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Majar Šarífové, kde vede po prvním setu 6:1. Všechny zápasy českých zástupců sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.
Wimbledonská vítězka a turnajová šestka Nosková se střetne o vyrovnání svého maxima ve Flushing Meadows s Lanlanou Tararudeeovou z Thajska. Jejich duel se uskuteční na druhém největším dvorci Louise Armstronga. Na řadu půjde v rámci tzv. night session jako druhý v pořadí.
Finalistka Wimbledonu Muchová sehraje duel s Britkou Katie Boulterovou na kurtu číslo 17, Lehečka se utká s Britem Tobym Samuelem na „pětce“. Finalistka turnaje z roku 2016 Plíšková otevře program na dvorci číslo 6 proti nasazené patnáctce Rusce Dianě Šnajderové.
US Open - Ženy - 2026