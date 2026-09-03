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US Open ONLINE: Siniaková padla s Ósakaovou, Bouzková slaví postup. Bojuje i Svrčina

Kateřina Siniaková na US Open
Kateřina Siniaková na US OpenZdroj: Profimedia.cz
Tenista Jakub Menšík.
Tenista Jakub Menšík.
Dalibor Svrčina
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
US Open
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Program tenisového US Open pokračuje dalším dnem, do akce jde ve Flushing Meadows opět několik českých jmen. Dalibor Svrčina se pokusí překvapit Itala Darderiho. Favoritem proti Rakušanovi Rodionovovi je Jakub Menšík. V akci je ve čtvrtek také Nikola Bartůňková. Kateřina Siniaková končí, když padla v souboji s Naomi Ósakaovou z Japonska 2:6, 7:5 a 1:6. Z postupu se naopak raduje Marie Bouzková, která smázla Harriet Dartovou dvakrát 6:2. Utkání z US Open sledujte ONLINE na webu iSport.

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