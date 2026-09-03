363 dolarů jen za vstup do areálu. US Open se mění v předražený turnaj pro vyvolené
Kdysi se US Open říkalo grandslam pro lidi. Ostatně i night session, tedy noční zápasy, vznikly v New Yorku právě proto, aby přes den pracující člověk dostal večer šanci zajít na tenis. Boom popularity newyorského grandslamu ale dělá poslední roky z turnaje ve Flushing Meadows pro mnohé fanoušky téměř nedostupnou záležitost. Vždyť ground passy, tedy pouhé vstupenky do areálu, se na první den prodávaly v průměru za 363 dolarů (7500 korun). To je mnohonásobně víc než na zbylých turnajích velké čtyřky.
Po pandemii covidu zažil tenis v USA nečekaný boom. Zatímco v roce 2019 se rekreačnímu tenisu věnovalo 17,7 milionu Američanů, po pandemii toto číslo podle dat amerického tenisového svazu (USTA) vyletělo na více než 27 milionů hráčů. Tedy na úroveň zlatého věku v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy Amerika diktovala na kurtech celému světu.
Masivní zájem o tenis se okamžitě přelil do hledišť kurtů v newyorské čtvrti Queens, kde tenisový areál vyrostl koncem sedmdesátých let na bývalé skládce. US Open v roce 2024 poprvé v historii překročilo hranici jednoho milionu návštěvníků a z turnaje se ještě víc stala naleštěná společenská událost. Kdo není k vidění ve Flushing Meadows, ten jakoby nebyl.
S tím však vyletěly do bizarních výšin i ceny lístků, které zvedly ze židle i nejbohatší Američany. Drahota dosáhla takových rozměrů, že sjednotila i politicky nesmiřitelné osobnosti.
Miliardář Bill Ackman se na sociálních sítích veřejně rozčílil nad cenou základní vstupenky do areálu: „Myšlenka, že lístek do areálu na první den stojí 363 dolarů, je absurdní. USTA je nezisková organizace a jejím posláním je rozvíjet tenis. Jak je lístek za 363 dolarů v souladu s tímto posláním?“ Na jeho kritiku zareagoval levicově orientovaný politik z New Yorku Zohran Mamdani, který pro obyvatele města dojednal tisíc lístků po 100 dolarech, o něž okamžitě zažádalo neuvěřitelných 336 000 lidí.
Frustrace vládne i mezi samotnými fanoušky a tenisovými legendami. „Je to předražené? Je to příliš drahé? Sakra jo, úplně souhlasím. Je to k vzteku,“ prohlásil ve svém podcastu bývalý šampion Andy Roddick. Někdejší světová čtyřka Greg Rusedski varuje před dlouhodobými dopady: „Musíte si koupit dva lístky a vzít někoho s sebou, takže na sekundárním trhu je to sakra drahý večer. Mzdy běžných lidí nerostou takovým tempem. Je potřeba najít rovnováhu, aby se obyčejný fanoušek kvůli tenisu nezadlužoval.“
Jak to však udělat, když drink Honey Deuce za 23 dolarů je povinným doplňkem na sociální sítě, humrové rolky stojí 40 dolarů a kuřecí nugetky s kaviárem dokonce 100 dolarů?
Porovnání s jinými grandslamy
Ostatní grandslamy ceny na sekundárním trhu přísně regulují. Na Wimbledonu zaplatíte za ground pass v přepočtu 30 až 40 dolarů a Australian Open nabízí celotýdenní přístup levněji než jediný den v USA.
Newyorské zákony však volnému přeprodeji nijak nebrání. Pořadatelé prodávají základní lístky do areálu za 65 dolarů, ty však okamžitě skupují boti a spekulanti. Na oficiálním přeprodejním portálu Ticketmaster se obratem nabízí za 320 až 360 dolarů, z čehož USTA inkasuje provize.
Problém přiznává i vedení turnaje. „Jednou z našich největších výzev je sekundární trh,“ uznává Craig Tiley, nový ředitel turnaje, jenž dvě dekády šéfoval Australian Open. Jeden z rozzlobených diváků situaci na sociálních sítích glosoval nemilosrdně: „Loni jsem za stejná místa platil 600 dolarů, letos po mně na sekundárním trhu chtějí 2 400. Na Wimbledonu zaplatíte 40 dolarů, tady chce překupník 350. To už není tenisový turnaj, ale přehlídka marnosti.“
Americký tenisový svaz USTA popuzuje tím, že je neziskovou organizací, jejímž úkolem je rozvíjet tenis v zemi. Také však čelí nárokům hráčů na čím dál vyšší prize money, letos za prohru v prvním kole vyplácí 140 000 dolarů, zdaleka nejvíc ze všech grandslamů v historii. Potřebuje také financovat modernizaci celého areálu. Zatím je v polovině a její účtenka po dostavění nového zázemí pro tenisty bude asi 800 milionů dolarů.
Kde sehnat peníze?
Jelikož cena vysílacích práv již několik let neroste, musí se dolary dostat z přímých návštěvníků. A daří se to. Příjmy z lístků stouply za poslední dekádu o 37 procent na 208,5 milionu dolarů a příjmy z VIP služeb se více než zdvojnásobily na 83,3 milionu dolarů. Aktiva USTA také vzrostla z 371 milionů na 734 milionů dolarů.
Provozní ředitel areálu Daniel Zausner strategii pořadatelů vysvětluje lakonicky: „Není pochyb o tom, že na sedadlech u kurtu a v lóžích se dají vydělat obrovské peníze, které pomáhají financovat vše ostatní, co děláme. Víte, jak dobře se naše lístky prodávají…“
Pořadatele z USTA obří poptávka v první řadě těší a turnaj otevřeně směřují k naleštěné zážitkové turistice. Nový šéf Craig Tiley se dokonce netají smělými plány: „Z turnaje se stane tenisový Disneyland.“ Vlnu kontroverze zvedá i oznámené partnerství se sázkovou platformou Kalshi, na úrovni grandslamů dosud něco nevídaného.
Otázkou tak je, zda v tomto zábavním parku či kasinu ještě zbude místo pro lidi, kterým jde v první řadě o sport.