Otec Bartůněk o české kometě: Věřím, že Nikča může být nejlepší na světě
Pestrý útočný tenis, soutěživost v krvi a neutuchající bojovnost. A ve dvaceti má vše stále před sebou. V Nikole Bartůňkové roste českému tenisu další adeptka nejvyšších met, jež může zvlášť na wimbledonské trávě jednou způsobit velký poprask. V pátek půjde v All England Clubu na 3. kolo proti krajance Barboře Krejčíkové překvapit, ale za pár let… „Věřím, že jednou může být nejlepší,“ netají se její otec Pavel v exkluzivním rozhovoru pro web iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Loňský rok začínala Nikola kvůli dopingové kauze z kontaminovaného výživového doplňku na konci první pětistovky žebříčku. Teď už je v top 50 a chystá se na 3. kolo Wimbledonu. Dojímá vás to?
„No… Je to sympatické.“ (smích)
Jen sympatické?
„Užíváme si to. Nebo hlavně Niki si to užívá, my rodiče jí to přejeme. Trávu měla vždycky ráda. Ona má ráda všechny povrchy, ale tráva je pro ni asi nejoblíbenější. Takže se na ni těšila. To, že se těší, je vidět i na kurtu.“
Sám jste tenisový trenér. Byl pro vás Wimbledon vždy to nejvíc?
„Měl jsem rád všechny povrchy, ale Wimbledon je Wimbledon. Já byl fanoušek Lendla, vždycky jsem prožíval, jak to tu toužil vyhrát. Takže jsem Wimbledon sledoval hodně. Jeho finále s Cashem, zápasy s Beckerem. Jak se o to snažil a nevyšlo mu to, což je škoda.“
Tenisový projev Nikoly vypadá, jako by byl pro trávu přímo stvořený.
„Když hraje dobře, může hrát skvěle i na antuce, úspěchy má všude. Její styl spíš vychází z jejího charakteru. Myslím si, že herní styly obecně většinou kopírují povahu samotných hráčů. A Nikča byla odmala hravá útočnice.“
Po vás? Byl jste také takový tenista?
„Absolutně, to je můj styl. Proto jsem měl rád Lendla, který byl jeden z prvních s tvrdou hrou od základní čáry. Já Niky možná tlačím ještě víc k síti. I ve fotbale miluju Brazilce, Argentince nebo Španěly – jsou šikovní a řeší věci útočným pojetím. Když má někdo šikovnost, obrana funguje spontánně. Ale když Nikča hraje na plachtě, tak mám zástavu.“ (smích)
Může být nejlepší
Viděl jste v ní jako první trenér talent už od malička?