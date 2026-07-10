Wimbledon je výjimečný, Štvanice fandí Muchové: Srdce máme pro Káju, hlásí Šavrda
Po třech letech klub na Štvanici znovu ožije napětím z wimbledonského finále. Místní budou držet palce Karolíně Muchové v českém derby proti Lindě Noskové. „Linda je príma holka, velmi sympatická hráčka. Já to beru jako obrovský úspěch českého tenisu. Samozřejmě srdce máme na straně naší hráčky,“ říká Vladislav Šavrda, hlavní manažer I. ČLTK Praha v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Tenisový expert očekává vyrovnaný boj. Ve prospěch olomoucké rodačky Muchové může hrát roli zkušenost s grandslamovým finále, pro mladší z finalistek Noskovou kvalitní servis. „Bude to tvrdý boj,“ prohlašuje.
Kdy jste začal věřit, že by Wimbledon 2026 mohl mít ryze české finále? „Reálné obrysy to začalo dostávat ve chvíli, kdy byly dvě Češky v semifinále. Samozřejmě si obě prošly různými peripetiemi – Linda Nosková odvracela mečbol proti Cirsteaové, Karolína Muchová ve čtvrtek odvracela velmi kuriózní mečbol proti Gauffové. Musela tam být určitá dávka štěstí a roli sehrály i pevné nervy. Nicméně je to historická událost, obrovská propagace českého tenisu a celé republiky ve světě. Absolutně ojedinělá záležitost.“
Z globálního hlediska je to velká věc, která se může těžko něčím překonat, že?
„Grandslamy jsou čtyři, ale Wimbledon je výjimečný. Stejně jako Augusta v golfu nebo Tour de France v cyklistice. Je to nejslavnější turnaj s nejdelší tradicí a oslovuje každého.“