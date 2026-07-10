Klid před bouří a mlčení. Jak se české finalistky Wimbledonu držely dál od sebe
PŘÍMO Z LONDÝNA | Páteční program měly Karolína Muchová s Lindou Noskovou podobný, nikoliv však stejný. A držely se dál od sebe, jak si to příprava na tak velký zápas žádá.
Jeden z nejinteligentnějších hráčů všech dob Ivan Lendl kdysi vzpomínal na finále US Open 1986 proti dalšímu Čechoslovákovi Miloslavovi Mečířovi takto: „Měl jsem takovou zásadu, že tenis se nedá hrát s nenávistí ani s láskou. I když to je můj kamarád, musím se na to připravit a hrát úplně stejně. A to samé, když hraji s někým, koho nenávidím. Když hraju s nenávistí, udělám rozhodnutí, které nejsou dobré. A když hraju s tím, že ho mám rád a jsme kamarádi, tak také neudělám dobré rozhodnutí.“
Ač spolu tedy Muchová s Noskovou dobře vycházejí, jedním z úkolů před finále bylo oprostit se od toho, kdo stojí na druhé straně sítě. A začaly s tím již v pátek. Už žádné společné rozehrávky jako ve čtvrtek před jejich semifinále a premiérou na centrkurtu. Muchová trénovala od jedné hodiny londýnského času, Nosková si naplánovala začátek přípravy o hodinu později.
Během lehkého hodinového bloku nebylo znát, že by si Muchová ze zápasu s Coco Gauffovou, na jehož konci si promasírovávala pravý bok, odnesla jakékoli zranění. Po šesti wimbledonských mačích neměla na těle jediný viditelný tejp či obvaz.
Na příjemně vylidněných kurtech tréninkového areálu Aorangi zabral její tým dvorec číslo 2. Jako sparing posloužil britský tenista ze seznamu, kterého Wimbledon nabízí k tréninkům. Do přípravy co chvíli zasahoval nizozemský kouč Sven Groeneveld, asistoval i kondiční trenér a fyzioterapeut Jaroslav Blažek. Z terásky na všechno shlížel italský agent Muchové Ugo Colombini a bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová, která má v Londýně televizní džob. Vyjma letmých pozdravů nikdo s médii nemluvil.
Bobříka mlčení zvolila i parta kolem Noskové. Zatímco Muchová trénovala, její soupeřka se rozhýbávala ve stanu s posilovnou. Až když ta zkušenější tenistka odešla, přesunul se tým Noskové za dohledu kamer na vedlejší dvorec číslo 1 a jako sparing jí posloužil další z řady připravených tenistů.
Čtvrteční euforii z postupu už vystřídalo napětí před velkým finále. Tenistčina kamarádka Agáta Černá, jež ji doprovází po celý turnaj, odmítla s omluvou interview. Na mlčení se dohodli s hlavním koučem Tomášem Krupou, kterého v Londýně doprovází manželka Markéta.
Zápas vypukne až v sobotu od čtyř hodin britského času, psychologická hra ale začala již mnohem dřív.