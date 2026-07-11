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Nosková ovládla české finále Wimbledonu! Dramatický průběh a první emoce

Linda Nosková se stala wimbledonskou šampionkou
Linda Nosková se stala wimbledonskou šampionkouZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu
Linda Nosková s trofejí pro vítězku Wimbledonu
Reakce Lindy Noskové po premiérovém grandslamovém titulu
Linda Nosková je novou šampionkou Wimbledonu
Reakce Lindy Noskové po prohraném druhém setu
Karolína Muchová slaví vítězství ve druhém setu
Souboj Karolíny Muchové a Lindy Noskové ve finále Wimbledonu
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Wimbledon
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 Česko má novou grandslamovou šampionku. Linda Nosková ve finále Wimbledonu přehrála Karolínu Muchovou a po setech 6:2 , 5:7 a 6:3 slaví premiérové vítězství na grandslamu. Mladší z obou hráček mohla získat titul už ve druhé sadě, ve které vedla už 5:2, ale nedokázala využít pět mečbolů a dovolila Muchové vynutit si třetí set. Jednadvacetiletá tenistka se však nenechala vykolejit a ve třetím setu dominovala. Celé dění okolo finále jsme sledovali v ONLINE reportáži.

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Online přenos - Wimbledon 2026: Muchová vs. Nosková
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Zprávy ze dne 11. července 2026

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:57

Ivana Nosková zemřela před dvěma lety právě před Wimbledonem na rakovinu. Tátové tenistek Drahoš Nosek a Josef Mucha si právě pogratulovali a poplácali se po zádech.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:54

Šampionka Linda Nosková: „Všechny zápasy byly tak těžké fyzicky i psychicky. Karol, přinutila jsi mě sáhnout si na dno. Jsem ráda, že jsme kamarádky a dneska jsme spolu tvořily historii. Věřím, že všichni fanoušci doma v Česku jsou na nás dvě pyšní. Díky Agátě (Černé – kamarádce) za to, že byla nejlepší manažerkou atmosféry tady na turnaji. A díky kouči (Tomáši Krupovi). Vím, že to se mnou není lehké, ale bez vás bych tu nikdy nebyla. A je tu ještě jedna osoba, které musím poděkovat, a to je moje maminka. Bez ní bych tu nikdy nestála. Normálně nebrečím, tohle ale není normální chvíle…“

 

Linda Nosková věnovala titul své zesnulé mamince.
Linda Nosková věnovala titul své zesnulé mamince.
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:49

Do té doby klidná Karolína Muchová se před mikrofonem rozplakala, pak ale našla sílu vtipkovat. „Těžko se mi hledají slova. Začnu s Lindou, mojí bývalou kámoškou. Dělám si srandu. Jsi tak mladá, bylo to tvoje první finále grandslamu a zvládla jsi ho neuvěřitelně. Jsi skvělá hráčka a dobrý člověk, moc ti gratuluju. Tohle je výjimečný turnaj, jsem ráda, že tu stojím, i když jsem teď ukrutně zklamaná. Omlouvám se, přemáhají mě emoce. (pláče) Díky všem kamarádům a rodině, že jste mě přijeli podpořit. A díky celému týmu. Chci tuhle trofej a budu o ni bojovat ještě víc.“

 

Karolína Muchová po prohře plakala.
Karolína Muchová po prohře plakala.
11. července 2026 · 19:46
FINÁLE WIMBLEDONU
Linda Nosková (9)StatistikaKarolína Muchová (10)
10esa6
4dvojchyby1
64 %první podání61 %
44vítězné údery35
36nevynucené chyby27
4/13brejkboly2/15
16/24úspěšnost na síti12/19
109vyhrané míče92
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:44

Linda přiběhla do svého boxu, objala se s tátou Drahošem, kouč Tomáš Krupa jí dal pusu na čelo.

Důležitý moment
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:38

Hotovo, Linda Nosková jako šestá hráčka či hráč reprezentující Česko/Českolovensko vítězí ve Wimbledonu. Karolínu Muchovou poráží 6:2, 5:7, 6:3 za 2 hodiny a 27 minut. Šestý mečbol zápasu proměňuje přímým bodem z podání a padá na trávu.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:34

Muchová čistou hrou snižuje na 5:3.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:29

Stejně jako ve druhé sadě, i nyní vede Nosková 5:2. Servis si podržela čistou hrou a teď bude skládat reparát z koncovky. Znovu ji dělí od titulu krůček.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:28

Sníženo na 4:2, Muchová se mohla opřít o první podání.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:23

Muchová pobavila centrkurt parádním tweenerem (úder hraný mezi nohama), k brejku se ale nedostala – 4:1. K záchraně zápasu tak bude mít ještě maximálně dvě šance.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:19

Muchová se ve třetí sadě dostává na tabuli a snižuje na 1:3. Je v ní další comeback?

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:14

Nosková si buduje náskok už 3:0, byť čelila už patnáctému brejkbolu v utkání. Tohle je drama, které vejde mezi wimbledonskou klasiku.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:09

Tohle je velká show českého tenisu a nálada zápasu se zase mění. Hraje se dvě hodiny a Nosková počtvrté proráží servis soupeřky. Muchová chybovala na brejkbol z bekhendu a ztrácí 0:2.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 19:03

Ukrutná řež krajanek jede dál. Po pauze zastavila Nosková sérii pěti prohraných gamů a obhájila si podání, ale nadřela se. Musela při tom odvracet celkem tři brejkboly.

Důležitý moment
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:53

A také, že duel půjde po 103 minutách do třetího setu. Muchová je nahoře, druhé dějství ovládá 7:5 a tentokrát je to Nosková, kdo se odchází z kurtu uklidnit.

Důležitý moment
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:49

Tohle je obrovský zvrat. Z vedení 5:2 a pěti mečbolů, které měla Nosková k dispozici, i kvůli nervozitě nic nezbylo. Naopak si podruhé v zápase prohrává podání a Muchová půjde za stavu 6:5 servírovat na zisk druhé sady.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:45

Muchová stále žije. Odvrátila už pátý mečbol, tentokrát skvělým podání a ještě lepším vítězným forhendem. Stav je 5:5 a obecenstvo bouří.

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:36

V poslední možné chvíli, kdy Nosková podávala na zisk titulu, jí Muchová poprvé vzala servis. V dramatickém gamu spáchala přerovská tenistka dvojchybu na svůj mečbol a odvrátila šest brejkbolů Muchové. Ten sedmý už ne a je to 5:4.

 

Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:24

5:3. Karolína Muchová odvrací tři mečboly a prodlužuje finále. Nosková měla šanci ho zavřít, ale při první příležitosti pokazila behend, při druhé trestuhodně chybovala na returnu druhého servisu a třetí si soupeřka vyhrála sama hezkým zkrácením hry. Obecenstvo stojí na straně Muchové, zisku gamu aplauduje vestoje.

Karolína Muchová ve finále Wimbledonu
Karolína Muchová ve finále Wimbledonu
Jan Jaroch, redaktor webu iSport v Londýně
11. července 2026 · 18:15

Pořadatelé už vynášejí kobereček na ceremoniál a připravují ho u kurtu, možná předčasně.

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