Nosková ovládla české finále Wimbledonu! Dramatický průběh a první emoce
Česko má novou grandslamovou šampionku. Linda Nosková ve finále Wimbledonu přehrála Karolínu Muchovou a po setech 6:2 , 5:7 a 6:3 slaví premiérové vítězství na grandslamu. Mladší z obou hráček mohla získat titul už ve druhé sadě, ve které vedla už 5:2, ale nedokázala využít pět mečbolů a dovolila Muchové vynutit si třetí set. Jednadvacetiletá tenistka se však nenechala vykolejit a ve třetím setu dominovala. Celé dění okolo finále jsme sledovali v ONLINE reportáži.
Zprávy ze dne 11. července 2026
Ivana Nosková zemřela před dvěma lety právě před Wimbledonem na rakovinu. Tátové tenistek Drahoš Nosek a Josef Mucha si právě pogratulovali a poplácali se po zádech.
Šampionka Linda Nosková: „Všechny zápasy byly tak těžké fyzicky i psychicky. Karol, přinutila jsi mě sáhnout si na dno. Jsem ráda, že jsme kamarádky a dneska jsme spolu tvořily historii. Věřím, že všichni fanoušci doma v Česku jsou na nás dvě pyšní. Díky Agátě (Černé – kamarádce) za to, že byla nejlepší manažerkou atmosféry tady na turnaji. A díky kouči (Tomáši Krupovi). Vím, že to se mnou není lehké, ale bez vás bych tu nikdy nebyla. A je tu ještě jedna osoba, které musím poděkovat, a to je moje maminka. Bez ní bych tu nikdy nestála. Normálně nebrečím, tohle ale není normální chvíle…“
Do té doby klidná Karolína Muchová se před mikrofonem rozplakala, pak ale našla sílu vtipkovat. „Těžko se mi hledají slova. Začnu s Lindou, mojí bývalou kámoškou. Dělám si srandu. Jsi tak mladá, bylo to tvoje první finále grandslamu a zvládla jsi ho neuvěřitelně. Jsi skvělá hráčka a dobrý člověk, moc ti gratuluju. Tohle je výjimečný turnaj, jsem ráda, že tu stojím, i když jsem teď ukrutně zklamaná. Omlouvám se, přemáhají mě emoce. (pláče) Díky všem kamarádům a rodině, že jste mě přijeli podpořit. A díky celému týmu. Chci tuhle trofej a budu o ni bojovat ještě víc.“
|FINÁLE WIMBLEDONU
|Linda Nosková (9)
|Statistika
|Karolína Muchová (10)
|10
|esa
|6
|4
|dvojchyby
|1
|64 %
|první podání
|61 %
|44
|vítězné údery
|35
|36
|nevynucené chyby
|27
|4/13
|brejkboly
|2/15
|16/24
|úspěšnost na síti
|12/19
|109
|vyhrané míče
|92
Linda přiběhla do svého boxu, objala se s tátou Drahošem, kouč Tomáš Krupa jí dal pusu na čelo.
Hotovo, Linda Nosková jako šestá hráčka či hráč reprezentující Česko/Českolovensko vítězí ve Wimbledonu. Karolínu Muchovou poráží 6:2, 5:7, 6:3 za 2 hodiny a 27 minut. Šestý mečbol zápasu proměňuje přímým bodem z podání a padá na trávu.
Muchová čistou hrou snižuje na 5:3.
Stejně jako ve druhé sadě, i nyní vede Nosková 5:2. Servis si podržela čistou hrou a teď bude skládat reparát z koncovky. Znovu ji dělí od titulu krůček.
Sníženo na 4:2, Muchová se mohla opřít o první podání.
Muchová pobavila centrkurt parádním tweenerem (úder hraný mezi nohama), k brejku se ale nedostala – 4:1. K záchraně zápasu tak bude mít ještě maximálně dvě šance.
Muchová se ve třetí sadě dostává na tabuli a snižuje na 1:3. Je v ní další comeback?
Nosková si buduje náskok už 3:0, byť čelila už patnáctému brejkbolu v utkání. Tohle je drama, které vejde mezi wimbledonskou klasiku.
Tohle je velká show českého tenisu a nálada zápasu se zase mění. Hraje se dvě hodiny a Nosková počtvrté proráží servis soupeřky. Muchová chybovala na brejkbol z bekhendu a ztrácí 0:2.
Ukrutná řež krajanek jede dál. Po pauze zastavila Nosková sérii pěti prohraných gamů a obhájila si podání, ale nadřela se. Musela při tom odvracet celkem tři brejkboly.
A také, že duel půjde po 103 minutách do třetího setu. Muchová je nahoře, druhé dějství ovládá 7:5 a tentokrát je to Nosková, kdo se odchází z kurtu uklidnit.
Tohle je obrovský zvrat. Z vedení 5:2 a pěti mečbolů, které měla Nosková k dispozici, i kvůli nervozitě nic nezbylo. Naopak si podruhé v zápase prohrává podání a Muchová půjde za stavu 6:5 servírovat na zisk druhé sady.
Muchová stále žije. Odvrátila už pátý mečbol, tentokrát skvělým podání a ještě lepším vítězným forhendem. Stav je 5:5 a obecenstvo bouří.
V poslední možné chvíli, kdy Nosková podávala na zisk titulu, jí Muchová poprvé vzala servis. V dramatickém gamu spáchala přerovská tenistka dvojchybu na svůj mečbol a odvrátila šest brejkbolů Muchové. Ten sedmý už ne a je to 5:4.
5:3. Karolína Muchová odvrací tři mečboly a prodlužuje finále. Nosková měla šanci ho zavřít, ale při první příležitosti pokazila behend, při druhé trestuhodně chybovala na returnu druhého servisu a třetí si soupeřka vyhrála sama hezkým zkrácením hry. Obecenstvo stojí na straně Muchové, zisku gamu aplauduje vestoje.
Pořadatelé už vynášejí kobereček na ceremoniál a připravují ho u kurtu, možná předčasně.