0:4? Nevadí! Thiem otočil tie-break s Djokovičem, je ve finále Turnaje mistrů

Dominic Thiem je blízko postupu do semifinále Turnaje mistrů • Reuters

Světová tenisová jednička Novak Djokovič ze Srbska zdolal na Turnaji mistrů Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6 a postoupil do semifinále • Reuters

Světová jednička Novak Djokovič pošesté Turnaj mistrů nevyhraje. V tříhodinové bitvě sice srbský tenista odvrátil Dominicu Thiemovi ve druhém setu čtyři mečboly a v tie-breaku rozhodující sady vedl už 4:0, přesto Rakušan dovedl zápas do vítězného konce a po roce je v londýnské hale O2 opět ve finále. Nad Djokovičem po urputném souboji zvítězil 7:5, 6:7 a 7:6.

„Byl to strašně těsný zápas jako všechny tady. Jsem moc šťastný,“ řekl sedmadvacetiletý Thiem, jenž letos vyhrál US Open a dnes oslavil jubilejní 300. vítězství na okruhu ATP. Djokoviče porazil ve dvanáctém vzájemném duelu popáté. Jako druhý tenista po Andym Murraym dokázal zdolat minimálně pětkrát všechny tři hvězdy posledních let: Djokoviče, Rafaela Nadala i Rogera Federera.

Na Nadala může třetí hráč žebříčku Thiem narazit v nedělním finále, pokud španělský specialista na antuku přehraje Daniila Medveděva z Ruska. Druhé semifinále začne ve 21:00 SEČ.

Ať získá z trojice Thiem, Nadal a Medveděv v neděli trofej kdokoli, stane se králem Turnaje mistrů poprvé a zároveň bude šestým jiným vítězem závěrečné akce sezony za posledních šest let.

Tenisový Turnaj mistrů v Londýně (tvrdý povrch, dotace 5,7 milionu dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Thiem (3-Rak.) - Djokovič (1-Srb.) 7:5, 6:7 (10:12), 7:6 (7:5).

Čtyřhra - semifinále:

Koolhof, Mektič (5-Niz./Chorv.) - Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) 6:3, 6:4.