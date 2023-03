Tenis ONLINE: Vondroušová sfoukla Plíškovou, do akce další Češky

Petra Kvitová postoupila v Miami do třetího kola • ČTK / AP / Michael Laughlin

Karolína Plíšková prošla v Miami do třetího kola • Reuters

Hned šest českých tenistek se bude na prestižním turnaji v Miami rvát o postup do osmifinále. První postupující do osmifinále je Markéta Vondroušová, která v českém derby přejela Karolínu Plíškovou za 52 minut 6:1 a 6:2. Do boje pak postupně půjdou i Petra Kvitová, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a v noci českého času i Marie Bouzková. Všechny české zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.