Berdych o životě po kariéře: Jak to má dnes s tenisem, penězi a rodinou

Dostal se do finále Wimbledonu, ve všech ostatních turnajích velké čtyřky byl v semifinále. Dvakrát vyhrál Davis Cup. Říká se, že je to možná nejlepší tenista, který nikdy nezískal grandslam. Protože trefil dobu, v níž se o tituly rvali nejúspěšnější hráči všech dob…„Ale dal jsem tomu sto procent, nemusím mít žádné výčitky,“ říká 37letý někdejší český tenisový král, jenž se pomalu ke sportu svého srdce vrací.

Během hodinového povídání se zamyslel nad tím, proč Rafael Nadal s Novakem Djokovičem pořád drtí konkurenci, naťukl i řadu jiných témat. Na interview dorazil s předstihem, aby mohlo začít přesně. Zůstává v něm disciplína, kterou v něm vypěstovala dlouholetá profesionální kariéra.

Scházíme se na kurtech na Spartě. Že byste tady byl kvůli tenisu?

„Tentokrát zrovna jo.“

Takže svému bývalému sportu zase přicházíte víc a víc na chuť?

„Neřekl bych v nějaké velké míře, ale je pravda, že jsem se tomu začal věnovat trochu víc. Pokud jde konkrétně o dnešek, tak jsem se byl trošku protáhnout.“

Co to ve vašem případě znamená?

„Byl jsem si zahrát, asi hodinku a půl. Pak jsem pozdravil pár lidí, pokecali jsme. Byl to příjemný den.“

Před časem jsem o vás četl, že vůbec nehrajete a raketu jste měl hozenou čtyři roky pod postelí. Takže to už neplatí?

„Všechno má svůj vývoj. Pokud člověk skončí, přijde období, kdy o tenisu nechce ani slyšet. Potřebuje si odpočinout. Ale časem do toho přišly nejrůznější akce, hlavně Legends Cup (Turnaj legend), který se hrál loni v Chorvatsku. Takže i kvůli tomu jsem musel dostat tělo zpátky do provozního fungování, abych měl alespoň nějakou výkonnost. Nejednalo se o holou exhibici, ale dá se říct, že to bylo v podobném duchu jako Laver Cup. Akorát na kurtu byli o trošku starší hráči. (smích) Cítil jsem, že se musím dát do kupy, aby to trošku vypadalo, protože jsem nedržel raketu přes tři roky.“

Plánujete výhledově ještě větší zapojení?

„Uvidíme, možná do budoucna. Což ale neznamená, že bych se hrnul do toho, že bych někoho měl trénovat.“

Proč?

„Dobře vím, co to obnáší. Zatím nejsem ochotný tomu věnovat tolik času. Záleží, kam mě osud zavane, možná bych se nebránil pozici konzultanta nebo něco takového. Takže když to shrnu, k tenisu se malinko vracím. Určitě ne naplno, ale víc než před dvěma lety.“

Cítil jste na sobě, že potřebujete úplně vypnout?

„Jo jo. Tenisu jsem předtím měl tolik, že jsem pokukoval po jiných aktivitách. Jenže přišel covid, takže doba byla složitá.“

Barbora Strýcová se rozhodla pro návrat, na který tvrdě trénuje. Ve vašem případě nic takového nepřichází v úvahu?

„Vůbec ne. Musím říct, že aspekt soutěžení už mám v sobě vyčerpaný. Skončil jsem v roce 2019, to jsou čtyři roky, kdy jsem hrál poslední zápas. Nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že jsem propásnul moment,