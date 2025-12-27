Šwiateková vs. Bartůňková. Proč dostaly jiné tresty? Je tady nerovnost, přiznává expert
Spravedlnost pro každého? V tenisovém světě se jí v poslední době snáz domůžou velká jména s bohatými rozpočty a zázemím špičkových právníků a expertů. „Nějaká nerovnost tady je,“ připouští sportovní právník Jan Exner, rozhodce mezinárodní sportovní arbitráže CAS, který spolu s Jiřím Janákem a Janem Staňkem právě rozjíždí advokátní kancelář Fairzone, která se jako jediná v Česku specializuje na sportovní právo.
V těle jim našli stejnou látku trimetazidin, trest dostaly každá jiný. Slavná Polka Iga Šwiateková stála měsíc, nadějná Češka Nikola Bartůňková půl roku a v podstatě přišla o jednu celou sezonu. Janák s Exnerem jí však díky zdlouhavému a finančně náročnému dokazování pomohli vyhnout se daleko delší distanci. I kvůli podobným případům rozjíždí svůj nový projekt.
S čím jdete do mise advokátní kanceláře zaměřené na sportovní právo?
„Vedlo nás k tomu to, že s kolegy milujeme sport a milujeme i sportovní právo. Každý jsme ho dělali, ale každý trochu jinde a každý do jiné míry. Hrozně nás lákalo to spojit dohromady a věnovat se tomu fakt naplno. Chceme sportu pomáhat tím, co umíme nejlíp. Zároveň nás dost lákalo vyplnit mezeru na trhu, která v tomhle oboru existuje. Několik kanceláří hlavně v Praze se věnuje sportovnímu právu, ale většinou je to okrajová část jejich činnosti. My se chceme na sportovní právo zaměřit a věnovat se mu naplno.“
Vy už máte za sebou úspěšný boj za osvobození tenistky Nikoly Bartůňkové, jaké poučení vám tento případ přinesl?
„Byl zajímavý z několika úhlů pohledu. Na jednu stranu to byl případ, který se týká toho, s čím sportovci aktuálně bojují nejčastěji, a to jsou kontaminované potravinové doplňky. V průběhu řízení se ukázalo, že zakázaná látka trimetazidin pochází z potravinového doplňku, ostropestřce mariánského, který si naprosto běžně koupíte, nepotřebujete k tomu žádný předpis. Spousta lidí ho používá na různé typy nemocí a obecně se nepředpokládá, že by v něm byly zakázané látky.“
Co se ale v případě Bartůňkové bohužel stalo…