Serena zhubla 14 kilo, trénuje a je zpět v antidopingovém programu. O návratu však mlží
Vytáčí se, nedá přímou odpověď. Mnohé však nasvědčuje tomu, že třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Serena Williamsová plánuje restartovat kariéru. Ve 44 letech a s dvěma malými dětmi. „Nevím, uvidíme,“ kroutila se ve středu v televizní show Today. Za osm měsíců zhubla 14 kilogramů, sociální sítě zásobuje obrázky ze svých tréninků a začátkem října znovu vstoupila do antidopingového programu. Po půl roce v něm, tedy již v dubnu, tak bude mít dveře ke comebacku otevřené.
Vlastně nikdy neřekla, že odchází. Jejím posledním turnajem bylo US Open 2022, kde podlehla ve 3. kole Ajle Tomljanovicové a z deblu sesterský pár s Venus vyhnaly už v prvním zápase Češky Lucie Hradecká s Lindou Noskovou. Dobře si však od té doby hlídala, aby nepoužila slovo konec.
Dnes, o víc než tři roky později, figuruje její jméno opět na seznamu tenistek přihlášených do antidopingového problému WADA. Poprvé se na něj opět dostalo 6. října a vyvolalo bouři. „Ó můj bože, nevracím se. Tenhle poprask je bláznivý,“ vyvracela tehdy spekulace na sociálních sítích Williamsová.
Proč by si však dobrovolně stahovala aplikaci ADAMS, v níž musíte denně hlásit hodinové rozmezí, během něhož vás musí antidopingoví komisaři zastihnout na udaném místě? Z pouhého rozmaru něco takového nepodstupujete. Tento krok byl například před pár lety signálem, že se k profitenisu na čas hodlá vrátit Lucie Šafářová. A tak se také stalo.
Lidi debata obtěžuje, mlžila
Čtyřiačtyřicetiletá Serena však nyní mlží, byť byla coby host show Today na televizi NBC podrobena řádnému výslechu.
„Vracíš se?“ tázala se moderátorka Savannah Guthrieová.
„Vážně se mě na to ptáš teď a tady? Pane bože,“ divila se, a když byla tlačena k jasnější odpovědi, rozesmála se. „Podívejte se, celé studio se směje. Lidi tahle debata obtěžuje. Prostě se jen bavím a užívám si života. Vážně nevím. Uvidím, co se stane.“
„To mi zní jako možná,“ nenechala se odbýt moderátorka. „Mně tedy ne,“ pokračovala Serena ve slovním ping pongu.
Williamsová je matkou dvou dcer, osmileté Alexis Olympie a tříleté Adiry River. A mimo to se baví životem. S o rok starší sestrou Venus, jež je stále aktivní tenistkou, mají svůj podcast. Loni Serena popsala, že díky užívání nových léků na hubnutí shodila 14 kilogramů a vypadá mnohem víc fit než za hráčské kariéry.
Pokud by skutečně k velkému comebacku došlo, může se vítězka 73 turnajů WTA, jež je některými považována za nejlepší tenistku všech dob, objevit již na grandslamovém Roland Garros, které startuje koncem května. Otázkou zůstává, zda by si troufala na dvouhru či se omezila na debl, v němž spolu s Venus vyhrály čtrnáct grandslamových titulů.