Jde do tuhého?! Ronaldovi sponzoři poprvé reagují na obvinění ze znásilnění

Třiatřicetiletou hvězdu Juventusu nedávno obvinila Kathryn Mayorgaová, která prohlásila, že ji Ronaldo znásilnil v červnu 2009 v Las Vegas. Bývalý hráč Manchesteru United nebo Realu Madrid něco takového popřel s tím, že žena s ním měla sex dobrovolně. Případem se momentálně zabývá soud v Nevadě.

"Znepokojující obvinění sledujeme s velkými obavami. Celý případ budeme nadále pečlivě sledovat," citovaly zahraniční agentury prohlášení společnosti Nike, která s Ronaldem spolupracuje od roku 2003. Před dvěma lety s ním navíc podepsala doživotní smlouvu údajně na miliardu dolarů.

Aféra by mohla Ronalda připravit také o smlouvu s výrobcem počítačových her Electronic Arts, pro které byl hlavní tváří na obalech posledních dvou ročníků fotbalové hry FIFA. "Případ sledujeme, protože od sportovců, kteří jsou tvářemi našich her, očekáváme chování, které odpovídá našim hodnotám v EA," uvedla společnost.

Podle odborníka na sportovní marketing Marka Thompsona však sponzoři k okamžitému rušení smluv nesáhnou. "Budou čekat a zvažovat, jaké dopady může mít kauza na jejich značky. Současně ale budou Ronalda i exkluzivní smlouvy s ním chránit. Takže nějaké okamžité změny nebo unáhlená rozhodnutí na programu dne nebudou," citovala Thompsona agentura AP.