ONLINE: Wolverhampton - Everton. První zápas Krejčího, začíná na lavičce
Fotbalisté Wolverhamptonu ve třetím kole Premier League proti Evertonu bojují o první ligové body. Za domácí už po přestupu z Girony může nastoupit český obránce Ladislav Krejčí. Pomůže svému novému týmu k odrazu ze dna tabulky? Zápas, který začíná v 16.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3
Tottenham
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|5
Nottingham Forest
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6
Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|7
Sunderland
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8
Everton
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|9
Bournemouth
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10
Brentford
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|10
Burnley
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|12
Leeds
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|13
Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|14
Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|15
Newcastle
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|16
Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|17
Manchester Utd.
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|18
Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19
Wolves
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|20
West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup