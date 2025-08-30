Předplatné

ONLINE: Wolverhampton - Everton. První zápas Krejčího, začíná na lavičce

Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
Anglie - Premier League
Fotbalisté Wolverhamptonu ve třetím kole Premier League proti Evertonu bojují o první ligové body. Za domácí už po přestupu z Girony může nastoupit český obránce Ladislav Krejčí. Pomůže svému novému týmu k odrazu ze dna tabulky? Zápas, který začíná v 16.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Chelsea32107:17
2Arsenal22006:06
3Tottenham22005:06
4Liverpool22007:46
5Nottingham Forest21104:24
6Manchester City21014:23
7Sunderland21013:23
8Everton21012:13
9Bournemouth21013:43
10Brentford21012:33
10Burnley21012:33
12Leeds21011:53
13Crystal Palace20201:12
14Fulham30212:42
15Newcastle20112:31
16Aston Villa20110:11
17Manchester Utd.20111:21
18Brighton20111:31
19Wolves20020:50
20West Ham20021:80
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

