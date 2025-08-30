Třetí zápas, třetí prohra. Basketbalisté na ME padli i s Estonci, zbývá teoretická naděje
Čeští basketbalisté neuspěli ani ve třetím utkání na mistrovství Evropy v Rize a po porážce s Estonskem 75:89 mají už jen teoretickou naději na postup do osmifinále play off. Nejlepším střelcem týmu byl se 14 body Jan Zídek. Za Estonce zazářil Kristian Kullamäe s 16 body, sedmi asistencemi a sedmi doskoky.
Další duel v základní skupině A čeká svěřence trenéra Diega Ocampa v pondělí od 20:15 SELČ proti vysoce favorizovanému Srbsku.
Mistrovství Evropy basketbalistů:
Skupina A (Riga):
Česko - Estonsko 75:89 (19:23, 36:54, 54:77)
Sestava a body Česka: Zídek 14, Krejčí 10, J. Bohačík 7, Kříž 2, Sehnal 1 - Peterka 13, Martin Svoboda 9, Hruban 7, Kyzlink 5, Bálint 4, Křivánek 3, Kejval.
Nejvíce bodů Estonska: Kullamäe 16, Drell 15, Jöesaar, Konontšuk, Treier po 10. Fauly: 26:25. Trestné hody: 23/18 - 29/23. Trojky: 9:4. Doskoky: 34:43.