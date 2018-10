Ronalda před Juventusem chtěly další tři kluby. Koho a proč odmítl?

Ronaldo mohl zůstat v Madridu, nabídka 30 milionů eur ročně ale stále znamenala menší výplatu, než jakou má jeho rival Lionel Messi. Portugalec, který chce být nejlépe placeným hráčem na světě, se tak rozhodl, že ročník 2017/18 bude jeho poslední v dresu Realu. A hned jak se jeho ambice odejít roznesly, začaly chodit nabídky.

Podle listu El Mundo přišlo jako první laso z AC Milán, v době, kdy jej ještě vlastnil čínský byznysmen Li Yonghong. Přestupová suma ve výši 150 milionů eur visela ve vzduchu, Ronaldo se ale rozhodl, že ambiciózní tým neposílí. Vadilo mu, že Rossoneri v posledních letech nebojovali o titul, neviděl v nich tedy družstvo, v jehož barvách by mohl okamžitě uspět. A asi měl pravdu, milánský tým začal nový ročník na 10. místě.

První formální nabídka, která se přes agenta Jorgeho Mendese dostala až k madridským branám, přišla od Manchesteru United. Jenže peníze, které chtěli „Red Devils“ za Ronaldův návrat zaplatit, neodpovídaly představám lidí kolem šéfa Realu Florentina Péreze.

Nebyla by to přestupová sága superhvězdy, aby se nakonec neozvalo PSG. Jenže to mělo vychytralou podmínku. Chtělo se s Mendesem dohodnout na tom, aby Ronalda podepsalo až poslední den přestupového období, a Real by tak neměl čas jim na oplátku sebrat Kyliana Mbappého či Neymara.

Nakonec to měl být sám Cristiano, kdo se vyptával na možnost navléknout barvy Juventusu. "Líbil se mi, protože je to dobře organizovaný klub. Nezapomínám ani na to, že se mě snažili podepsat, když jsem byl ve Sportingu Lisabon," odůvodnil portugalský kanonýr.