Okolnosti smrti hokejisty (†21): Máma nechtěla rušit, pak ho našla mrtvého

O smrti talentovaného hokejisty informoval na svých facebookových stránkách HKM Zvolen, klub který Kristiána Luntera vychoval. „Vyhasl život šikovného mladého chlapce, dobrého spoluhráče a hlavně přítele,“ stálo v příspěvku.

Bezvládné tělo jednadvacetiletého hokejisty nalezla ve zvolenském bytě jeho vlastní matka. Ta okamžitě přivolala záchrannou službu, která musela bohužel konstatovat smrt. Poslední okamžiky Lunterova života popsal slovenskému deníku Nový Čas dědeček Jozef, který se nacházel přímo na místě hrozivé události.

„Byl v obchodě a potom si lehnul. Dcera ho nechtěla vyrušovat, protože byl unavený. Po deseti minutách na něj zavolala, nereagoval a už ho jen našla ležet na zemi. Nikdo mu už nemohl pomoct,“ řekl se slzami v očích.

Hokejovou naději pravděpodobně zradilo srdce. „Víte, byl to prudký nápor na jeho tělo, neboť byl velkým sportovcem. Měl problémy se stresem, stále tréninky a zápasy. Možná měl jinou arytmii. To by věděla spíše jeho doktorka,“ pokračoval praotec Luntera.

O potenciálních trablech se srdečním svalem ale jeho poslední zaměstnavatel neměl tušení. A ani si nemyslí, že by mělo být úmrtí důsledkem špatného srdce.

„Jestli se teď připomínají nějaké problémy se srdcem, tak my jsme o nich nevěděli. Kristián byl i juniorským reprezentantem, hrál extraligu za Zvolen, takže kdyby tyto problémy měl, myslím, že by je odhalili lékaři už v mládežnických kategoriích,“ uvedl manažer HC 07 Prešov František Pulščák.

Kristián Lunter měl v plánu zamířit i mimo Slovensko potažmo Českou republiku. „Řekl mi, že tady ještě rok nebo dva odehraje a odejde do Francie. Tam ho totiž již dvakrát lákali, ovšem Kristiánova máma nechtěla, aby šel už teď,“ popisoval nenaplněné kroky svého vnuka zmiňovaný Jozef. „Byl dobrým hráčem, měl lidský přístup. Kiko nám odešel velmi brzo,“ uzavřel.

Lunter většinu své hokejové kariéry spojil se Zvolenem. V sezoně 2015/16 naskakoval za tým brněnské Komety do 20 let, za nějž odehrál celkem 36 utkání. Na začátku tohoto ročníku přestoupil do Prešova, který na Slovensku hraje druhou nejvyšší soutěž. Ve svém posledním působišti se během patnácti zápasů trefil dvakrát.