Kometa vyhlíží Plekance: Budeme tu mít dva v roláku, smál se Němec

Dosavadní hráčskou kariéru strávil Tomáš Plekanec v Čechách a v Kanadě, kluby sídlící mimo tato dvě území mu byly dosud zapovězeny. Až do pondělního odpoledne, kdy Jaromír Jágr z pozice kladenského majitele na tiskové konferenci potvrdil to, o čem se v posledních týdnech spekulovalo: Plekanec posílí i Kometu.

Přestože má na prvním místě nadále svůj mateřský klub, odkud má do Brna vyřízené střídavé starty, na jihu Moravy panuje z nové posily nadšení. „Je to obrovsky zkušený hráč s neskutečným počtem zápasů v NHL. Pokud tady bude, bude patřit k lídrům. Věříme, že nás zase posune o kousek dál,“ řekl obránce Ondřej Němec.

Zkušený bek má s Plekancem osobní zkušenost z národního týmu. „Byli jsme spolu na čtyřech mistrovstvích světa a ze dvou máme medaile,“ poukázal Němec. „Celý národ zná jeho přednosti. Ať je to zkušenost nebo třeba rozhodující vhazování, taky je úžasně platný hráč na oslabení. Je to lídr, byl kapitán nároďáku, odehrál tisíc zápasů v NHL. Může nám jen a jen pomoct.“ A řeč přišla i na Plekancův tradiční rolák pod dresem. „Už tady jednoho s rolákem máme, Honzu Hrušku, takže budou dva. Ale já bych se v tom udusil.“ smál se brněnský obránce.

Nejnovější posila v kádru obhájce Masarykova poháru byla tématem i v brněnské kabině. Jako jeden z posledních se o dohodě mezi Plekancem a Kometou dozvěděl americký útočník Peter Mueller.

„Věděl jsem, že je zpátky v Česku, ale nevěděl jsem, jaká je situace. Slyšel jsem, že trénuje s Kladnem, až dnes ráno jsem zjistil, že se domluvil i s Kometou,“ hlásil v úterý dopoledne bývalý hráč Phoenixu, Colorada a Floridy.

„Je to skvělý hokejista. Výborný na buly, kromě sbírání bodů si plnil i defenzivní povinnosti. Hráč, který může hrát při všech situacích,“ vyprávěl Mueller, který odehrál v NHL 297 utkání. „Každý, kdo hrál v posledních patnácti letech hokej, zná Tomáše Plekance. Odehrál tisíc utkání v NHL, je to skvělý hráč.“

Dohoda mezi Kometou a Plekancem může být oboustranně výhodným obchodem. Klub pomůže hráči dostat se do zápasového tempa, ten může na oplátku pomoci zvýšit gólový přísun, který zatím zachraňuje první brněnský útok. „Věříme, že příchodem Tomáše Plekance a Martina Erata se zvýší naše produktivita,“ prohlásil asistent trenéra Kamil Pokorný.

Kdo z nich naskočí dřív? Těžko říct, u obou záleží na jejich individuálním rozhodnutí. Zatímco v případě Plekance se Pokorný rozhodl nezveřejnit plánované datum prvního startu, u Erata, který se po zisku druhého titulu dohodl s majitelem a trenérem Liborem Zábranským na pozdějším nástupu, byl sdílnější. „Je tady v kabině, už s námi byl i na ledě. Myslím, že v prosinci ho uvidíme.“

Dvojici zkušených hráčů pojí řada věcí. Společně získali zlato na juniorském šampionátu, mají na kontě stovky zápasů v NHL a oba také nosili kapitánské céčko v národním týmu. Oba teď také budou oblékat dres Komety.

„Nechtěl bych je srovnávat, oba jsou typologicky trošku jiní, ale oba jsou lídři. Věřím, že spolu řešili, jak to tady chodí, a že se oba budou snažit, aby Kometa hrála co nejlíp,“ líčil Němec.

Kometa odehraje do 15. února celkem 23 extraligových utkání, od zmíněného data už může Plekanec nastupovat pouze za jeden klub. A tím bude, jak sám řekl na tiskové konferenci, Kladno. Až v případě vypadnutí ve čtvrtfinále či semifinále první ligy může znovu obléknout dres Komety, pokud však nastoupí do baráže, nebude již moct zasáhnout do bojů o extraligový titul.