Organizace NHL a NHLPA se dohodly na nové kolektivní smlouvě, která by měla platit od sezony 2026/27 a běžet následující 4 roky. Mezi nejzásadnější změny patří to, že základní část bude prodloužena na 84 zápasů. Oproti tomu by měly ubýt 2 exhibiční zápasy před startem ročníku. Hráči na volném trhu budou moci s týmem podepsat maximálně na 6 let (nyní lze na 7) a hokejisté, kteří prodlužují kontrakt s týmem pak na 7 let (nyní 8).

Další výraznou změnou bude struktura podpisových bonusů, které se vyplácejí vždy 1. července. V nové smlouvě bude klub moci hráči vyplatit maximálně 60 % roční mzdy. V praxi to znamená, že pokud si hráč má v dané sezoně vydělat 10 milionů dolarů, 1. července může dostat maximálně 6 mil. USD.