Ocenění pro Pastrňáka. Děti ho zbožňují, gratuloval mu starosta

Organizace Champions´s for Children funguje v Bostonu od roku 1997 a díky místním špičkám v oblasti byznysu a sportu vybrala za tu dobu na pomoc nemocným dětem už 55 milionů dolarů. Pravidelně pomáhají kromě Bruins také Celtics z NBA, lakrosoví Cannons, Red Sox z MLB, New England Patriots z NFL a New England Revolution z MLS.

Na včerejším galavečeru byla tradičně vyhlášena tvář roku, a tou se letos stal právě český útočník. „Je mi velkou ctí," řekl nejlepší kanonýr NHL poté, co byl obdarován. „Stejnou zásluhu na tom mají i moji spoluhráči, kteří pravidelně chodí nemocnice navštěvovat se mnou. Je vždycky super, když těm malým capartům můžeme na tváři vykouzlit úsměv," řekl Pastrňák před kamerami.

„Pro mě je to asi tak deset minut cesty z domova a moje návštěva pro ně znamená skvělou náladu celý den, a to je přece skvělé," řekl útočník, který si váží také toho, že je ve společnosti bostonských sportovních osobností, které dokázaly cenu vyhrát před ním.

Z kabiny Bruins to před lety byli například Patrice Bergeron a Zdeno Chára, kteří pravidelně chodí těm méně šťastným dětem zlepšovat náladu, ale Pastrňák sám zmínil, že pro to, aby získal ocenění, to rozhodně nedělá.

„Pro nás sportovce je to třeba hodinka nebo dvě z našeho volného času, to je pro úsměvy na jejich tvářích skutečně úžasné," popisoval.

Brzy se dočkal další pochvaly, oddaných mimohokejových výkonů si všiml také starosta města Marty Walsh, který rychle přispěchal s gratulací.

VIDEO: Takhle umí Pastrňák vykouzlit dětem na tváři úsměv