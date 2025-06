Po sérii zranění zvládl půlmaraton. Tréninky pod Varaďou? Jedeme na morál, říká Budík

Po podpisu s Vítkovicemi se s přítelkyní a dvěma malými dětmi stěhoval skoro přes celou republiku. Nebyl to žádný med, více než 340 kilometrů dlouhou trasu z Liberce do Ostravy musel Vojtěch Budík (27) absolvovat víckrát. „V Liberci ještě něco zůstalo, ale myslím si, že většinu věcí už máme přestěhovaných,“ líčí hokejový obránce, který je už pár týdnů v plné tréninkové zátěži. Náročný program si nedávno zpestřil na olomouckém půlmaratónu. Přestupové novinky s ročním iSport Premium za zvýhodněnou cenu>>>

Ve Vítkovicích čeká Vojtěcha Budíka pokus o restart. Na ledě nikterak nestrádá, jenže dlouhodobě zápasí se zdravotními problémy. Třeba v minulé sezoně odehrál kvůli zlomenině ruky, zlomené kůstce na krku a natrženým vazům v koleni jen 28 zápasů, s četnými zraněními bojoval i dříve v Plzni. „Doufám, že už jsem si to vybral a ve Vítkovicích budu zdravý,“ přeje si pardubický odchovanec v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Popište, jak se váš příchod do Vítkovic seběhl. Pociťoval jste zájem klubu už v průběhu sezony?

„Během sezony se to řešilo. Těsně před koncem přestupního období měly Vítkovice zájem o trejd, ale nedopadlo to. Proto vím, že zájem tam od nich byl. Poté, co na mě Liberec neuplatnil opci, jsem podepsal s Vítkovicemi.“

Byl jste v kontaktu už s bývalým sportovním ředitelem Romanem Šimíčkem, nebo jen s Václavem Varaďou, který jeho kompetence později převzal?

„Jen s panem Varaďou. Přišel někdy v polovině ledna, takže jsem to řešil jenom s ním.“

Jak vaše schůzky probíhaly?

„Začalo to tak, že do konce února jsem měl v Liberci opci. Těsně před koncem základní části jsem se bohužel zranil, ale vím, že pan Varaďa o mě zájem měl. Musím říct, že po sezoně, kterou jsem v Liberci odehrál, mě to hodně potěšilo.