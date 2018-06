»Pytlák« Říha pytlačil v cizím revíru! Sbalil hráčovu ženu, teď vede reprezentaci

Za vnadnou blondýnkou Soňou (39), která má dvě malé děti, během svého působení ve Slovanu Bratislava dojížděl do skoro 200 kilometrů vzdáleného Zvolena.

Říha, jenž s manželkou Alenou (63) vychoval dceru Andreu a Miloše, se ze začátku snažil zapírat, pak ale kápl božskou. „Jsme spolu rok. Když jsme se dali dohromady, oni už s Jardou půl roku nežili. Moje rodina o tom ví,“ uvedl v srpnu 2015.

Ovšem Obšut, přestože má novou partnerku, to stále nemůže vydýchat. „Přijde mi neskutečné, že když si jdu vyzvednout syna, tak pan Říha je u mě doma. Je to člověk bez páteře. Ani dva roky po rozvodu není totiž dům majetkově vyrovnaný. Budu to řešit soudní cestou,“ řekl loni v září deníku Plus jeden deň.

Jak to bude mít známý bouřlivák Říha teď, kdy povede nejlepší české hráče, se neví. Na dotaz Blesku, zda bude ze Slovenska dojíždět, odmítl odpovědět. „Tuhle otázku jsem čekal, ale je to moje osobní věc,“ ohradil se na tiskové konferenci po svém zvolení.