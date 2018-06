Vůjtek o Říhovi: Jiná volba ani nebyla. Vždycky byl kontroverzní

Už je to uděláno, už je to hotovo. Národní tým oficiálně převzal Miloš Říha. V 59 letech bude u reprezentace pracovat poprvé v kariéře. Jeho jméno hokejovou veřejnost rozděluje. „Miloš je zkušený trenér, který měl úspěchy tady i v cizině. Řekl bych, že v současné situaci je to docela logická volba,“ zamýšlí se v rozhovoru pro iSport.cz bývalý kouč Vladimír Vůjtek. Odpovídá i na otázky, zda bude pro reprezentaci vhodná Říhova výbušná povaha a jestli může být pro náročnou práci překážkou věk nového reprezentačního kouče.

Novým trenérem národního týmu byl dnes oficiálně zvolen Miloš Říha. Co tomu říkáte?

„Že v podstatě ani žádná jiná volba nebyla. Ostatní trenéři jsou smluvně vázáni v klubech. Reprezentaci by měl vést člověk, pro kterého by to byla jediná práce.“

Je podle vás kombinace práce v klubu a reprezentaci takovou překážkou?

„Podle mě ano. V sezoně to třeba zvládat jde, nějak to zkombinujete. Velká komplikace je to pak ale pro závěrečnou přípravu. Ta začíná už někdy dva a půl měsíců před mistrovstvím světa. Když je ten trenér v klubu, nejméně o polovinu té přípravy přijde, což není správné.“

Říkáte, že jiná volba nebyla. Znamená to, že podle vás ta funkce na Říhu prostě zbyla?

„Takhle bych to neřekl. Miloš je zkušený trenér, který měl úspěchy tady i v cizině. Spíše bych řekl, že v současné situaci je to docela logická volba.“

Co slova svazových funkcionářů o tom, že byl na řadě?

„Bylo to tak i v minulosti. I já jsem byl svým, způsobem nějak na řadě. Deset let se tam střídala dvě jména a trenéři, kteří měli úspěchy, tak marně čekali, až se to uvolní. Někteří, jako třeba teď Miloš, se dostávají ještě zpátky. Na další se ale vůbec nedostalo, i když byli na vrcholu a opravdu skvělí koučové.“

Vnímáte, jak jméno Říha extrémně rozdělilo hokejovou veřejnost?

„On byl vždycky kontroverzní, vždycky měl na věci svůj názor, za kterým si pevně stál a prosazoval ho.