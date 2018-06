Novinář, který píše o Slovanu: Říha je úspěšný motivátor. Ale paličák

Bratislava byla dlouho jeho říše. Se Slovanem vyhrál Miloš Říha dvakrát slovenskou extraligu, když ho převzal v roce 2015 v KHL, hned s týmem plným dluhů nečekaně postoupil do play off. Ale atmosféra postupně zkysla a v říjnu v týmu skončil. „Miloš Říha je trenér ze staré školy. Bude hodně záležet, jak si vedení českého svazu pohlídá jeho asistenty, jak silné je bude mít,“ říká redaktor Deníku Šport Tomáš Prokop, který monitoroval Říhovu misi ve Slovanu. Jak viděl jeho působení? Jak jej srovnává s moderními trenéry či koučem Slovenska Craigem Ramseym?

Jakou odvedl Miloš Říha práci ve Slovanu Bratislava?

„Je to dvojsečné. Začátek měl velmi dobrý, postoupil s týmem do play off, ukazovaly se jeho silné stránky. Vždycky platilo, že vynikal jako velký motivátor, člověk, který dovede nabudit svoje hráče i ostřejšími slovy. Ale celkově za sebou zanechal spíš negativní dojem. Za některé věci nemohl, sami víte, že ve Slovanu jsou problémy s penězi, výplaty chodily pozdě. Jenže pak tam byly věci... Je trenér ze staré školy.“

To bylo tak cítit?

„Sami víte, že hokej už není jenom o tom, že trenér přijde a podle toho, co se děje v zápase, reaguje. Musí mít soupeře dobře načteného, být připravený. Ve skautingu tady ale Miloši Říhovi hodně věcí vyčítali, v téhle oblasti nebyl na bůhvíjaké úrovni.“

Ale třeba i v NHL působí trenéři kolem šedesátky a fungují dobře. Není tohle spíš o nějaké vhodné volbě spolupracovníků, aby i staršímu trenérovi dávali jiné podněty?

„To je druhá věc, určitě bude hodně záležet na tom, jak si všechno vedení českého svazu pohlídá, jaké dostane Miloš Říha asistenty. Bral bych za příklad rok 2016, kde Česko hrálo skvělý hokej, vyhrálo skupinu, nešťastně vypadlo ve čtvrtfinále s USA a na lavičce byl taky starší trenér Vladimír Vůjtek. On dovedl tým třeba uklidnit a hodně práce přenechal na své asistenty. Byl to režim, který se hodně blížil NHL, kde hlavní trenér ani na tréninky nemusí chodit na led. Problém ve Slovanu ale byl, nechci to říkat nějak hrubě, že Miloš Říha je k ničemu moc nepustil. Celou pozornost vzal na sebe a asistenti tam byli spíš do počtu.“

Při Říhově konci ve Slovanu mě zarazila jedna věc, jak si jeho odchod přáli i fanoušci, křičeli na něj. On měl přitom tribuny vždycky na své straně, vždycky mluvil hodně ostře, to měli rádi fanoušci i novináři. Co se tak pokazilo?

„Taky mě to překvapilo. Věcí, proč nálada kolem Slovanu byla taková, je ale víc. Na jedné straně máte finanční problémy a všechno další okolo. Nejsem trenér, dívám se na hokej z pohledu novináře, který rozebírá věci s odborníky, ale já třeba viděl problém v tom, že Miloši Říhovi chyběly některé taktické věci, neměl speciální týmy na přesilovky.