Půl roku vězení? Řepkovi hrozí dokonce rok či šest let kriminálu!

Za pornoútok na exmanželku Vlaďku Erbovou vyfasoval fotbalový bouřlivák půl roku natvrdo. Jenže se může nakrásně stát, že si bude muset odpykat i půlroční podmínku za řízení v opilosti.

„Předpokládám, že co se týká trestu, který mu byl uložený dříve, bude zasedat soud, a ten mu může podmínečný trest tzv. proměnit na nepodmíněný,“ řekl Aha! právník Jan Černý s tím, že v tom případě by se tresty sečetly a Řepka by strávil za mřížemi rok.

Jenže ani tím trable někdejšího obránce Sparty zdaleka nekončí! Už v září ho prý čeká další soud kvůli údajnému podvodu s autem, které si prý pronajal na leasing a prodal. Tady mu hrozí trest odnětí svobody na 2 až 6 let. „Pokud by byl uznán vinným, může soud zrušit rozsudek, který byl vynesený ve čtvrtek, a vynést tzv. souhrnný trest,“ upozorňuje právník Černý.

„Obvyklá praxe bývá taková, že tresty se nesčítají, ale většinou se k tomu původnímu něco přidá. Trest by ale nemohl být nižší, než kolik je spodní hranice sazby, v tomto případě by šlo tedy minimálně o dva roky,“ dodává Černý. Červené karty jsou proti tomu pochvaly ve škole...