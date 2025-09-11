Předplatné

Kreuziger o zvláštní Vueltě: I zkrácená časovka ji ovlivní. Možný problém pro příští Tour

Romana Barboříková
Vuelta
Čtyři sta padesát policistů povolaných navíc do Valladolidu, kde se ve čtvrtek odpoledne jede individuální časovka na španělské Vueltě, nakonec stejně nestačí. A tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, rozhodli se pořadatelé pro její zkrácení. To nejspíš ovlivní i vývoj závodu. „Pro cyklisty ani organizátory to určitě není nic příjemného. Navíc příští rok startuje v Barceloně Tour de France,“ upozorňuje český sportovní ředitel a bývalý elitní závodník Roman Kreuziger.

Politické protesty propalestinských aktivistů už výrazně zasáhly do průběhu Vuelty a Espaňa, a i v posledních čtyřech etapách ji ještě ovlivní. Pokud ne celkový výsledek, tak minimálně napětí až do poslední horské etapy bude pryč.

Do Valladolidu, místa konání jediné individuální časovky tohoto ročníku, bylo povoláno dalších 450 policistů, aby zajistili bezpečnost. Už v týmové časovce totiž aktivisté vstoupili do silnice ve chvíli, kdy tam projížděl celek Israel-Premier Tech. Pořadatelé společně s místními bezpečnostními složkami nakonec ale usoudili, že nebudou schopni zabezpečit celou původní délku časovky 27,2 kilometru, a tak ji o 15 km zkrátili. A dá se očekávat, že nejde o poslední změnu trasy letošního ročníku.

„Obecně si myslím, že sport a politika se nemají kombinovat. Vuelta je kvůli tomu celá taková zvláštní, myslím ty etapy, které zatím byly. Navíc uvidíme, jestli dojedou do Madridu, zkrácená časovka s tím také koresponduje, otázkou je i co sobotní etapa na Bola del Mundo, jestli budou schopní lidi kolem trati kontrolovat,“ říká k tomu Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu Bahrain Victorious. Ten sleduje dění na Vueltě a výsledky svého týmu momentálně z domova.

Cyklisté už ve dvou etapách nedojeli do původního cíle, o umístění nového se dozvěděli jen pár kilometrů před jejím závěrem. Do etap tak teď nastupují s tím, že neví, zda cíl bude tam, kde bylo původně určeno. Kreuziger se jakožto bývalý elitní profesionál umí vžít do toho, co závodníci ve Španělsku teď prožívají.

