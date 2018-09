Pokud máte v takových krásných letech postavu jako Benešová, nemusíte nic řešit. Svlečete se, natáhnete růžové bikiny, natřete opalovacím krémem a sluníčku vystavíte fantastickou figuru.

Vítězka Fed Cupu z roku 2011, která byla provdána za rakouského »proutníčka« Jürgena Melzera, si listování v knihách užívá. Je na to sama a otázka je, zda si to i po třech letech od rozvodu stále užívá. Odpověď zná sice jenom ona, ale kdo ví, co zrovna pročítá a čím se zabývá. Třeba v řádcích luští, jak na muže…