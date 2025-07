Pozdvižení v Hradci: úprk Novotného do OHL. Byl jsem o Kanadě naprosto přesvědčený, říká

Měl jako jeden z mála teenagerů pevnou místenku v mužské extralize, byť průměrný čas na ledě v hodnotě 10 minut a 25 sekund nepatřil zdaleka k nejvyšším v týmu. Talent Adam Novotný (17) přesto z Hradce Králové odchází. Napřesrok ho čeká draft do NHL, a tak se rozhoupal k cestě do kanadské juniorky. „Je to moje kariéra. Budu mnohem víc na očích a myslím si, že OHL mě ještě dokáže dost posunout,“ odůvodňuje mladík vůbec poprvé své rozhodnutí pro iSport. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu>>>