Kouč Novák před volbami: o kauze Erbanová a výtkám vůči demokracii

Vyvolalo to velký poprask. Rychlobruslařka Karolína Erbanová koncem srpna oznámila, že ukončí kariéru kvůli dlouhodobým sporům s reprezentačním trenérem Petrem Novákem. Kouč se tak dostal pod velký tlak a začal se bránit, že kvůli němu Erbanová rozhodně nekončí. Ve vyjádřeních byl opatrný, aby si neuškodil před senátními volbami.

„Dopad toho sporu na kampaň zatím nepozoruji. Lidé, pokud se o tom chtějí bavit, mi říkají, že beze mne by tu rychlobruslení nebylo,“ řekl sebejistě Novák, který kandiduje ve volebním obvodu Chrudim.

Pokud by byl v říjnu zvolen senátorem, rychlobruslení se nehodlá vzdát. „Já jsem si vědom, že budu muset práci rozdělit, ale tým rychlobruslení už je tak zaběhlý, že třeba ze 14 dnů stačí, když tam budu pět dní, abych opravil to, co bude potřeba. Oni vědí, co mají trénovat, a budou tam další trenéři,“ uvedl pro ČTK Novák. Pokud prý bude na závodech nebo trénincích po Evropě, tak zasedání Senátu stihne.

A proč vůbec jde do politiky? Nejen kvůli tomu, aby pomohl sportu, ale chce ovlivnit i současné politické zřízení. Současná svoboda projevu v České republice je podle něj příliš velká. Vadí mu neomezené vyjadřování na sociálních sítích i chování některých médií. Současné zřízení při tiskové konferenci označil za takzvanou demokracii, převrat v roce 1989 za takzvanou sametovou revoluci.

„Vnímal jsem, jak se lidé začínají chovat, jak si myslí, že teď přijde demokracie a můžeme všichni všechno. Ono to tak je, ale na Západě to tak nefungovalo. Demokracie, jestli bych to přirovnat k českému hokejovému stadionu, tak v Kanadě byl malinko užší, a to byla ta demokracie. Musíme se v ní umět chovat,“ zdůraznil Novák.