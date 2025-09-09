Norsko - Moldavsko 11:1, Haaland nasázel PĚT gólů! Birmančevič u debaklu s Anglií
Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou nadále suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly posunul do čela tabulky střelců před Andreje Kramariče z Chorvatska (6). Střídající Thelo Aasgaard stihl dát čtyři branky, hattrick zvládl za 11 minut. Pátá výhra v řadě přiblížila celek ze Skandinávie k první účasti na velkém turnaji od EURO 2000.
Činili se i další osvědčení střelci. Kylian Mbappé při výhře Francie 2:1 nad Islandem skóroval z penalty těsně před poločasem a zaznamenal 52. gól v dresu národního týmu. Útočník Realu Madrid překonal Thierryho Henryho a k dorovnání nejlepšího střelce historie francouzské reprezentace Oliviera Girouda mu chybí pět branek.
Francouzi duel s Islandem museli otáčet. Vítěznou branku vstřelil ve druhém poločase Barcola. Vyloučení záložníka Tchouaméniho domácím zápas zkomplikovalo, nicméně vyrovnávací gól Islandu odvolal dvě minuty před koncem videorozhodčí kvůli faulu. Tým ze země galského kohouta vede po dvou zápasech skupinu D právě před ostrovním celkem.
Cristiano Ronaldo po dvou sobotních trefách do sítě Arménie pomohl k obratu Portugalců na hřišti Maďarska a s národním týmem oslavil výhru 3:2. Skórovali také Bernardo Silva a Joao Cancelo, kteří si vzájemně na góly přihráli. Portugalci po dvou vítězných zápasech vedou skupinu F. Maďarsko je třetí. Na druhé místo se posunula Arménie, která porazila 2:1 Irsko.
Anglie zvítězila v souboji neporažených týmů skupiny K nad Srbskem jednoznačně 5:0. V Bělehradě po gólech kanonýra Kanea a Maduekeho vedli hosté o dvě branky už v poločase. Další dvě trefy přidali po změně stran stopeři Konsa a Guehi a v nastaveném čase přidal pátý zásah střídající Rashford z penalty.
Sparťanský záložník Veljko Birmančevič nastoupil v základní sestavě Srbska, na hřišti vydržel ale pouze první poločas.
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela s pěti výhrami vedou skupinu se skóre 13:0. Srbsko prohrálo v domácím zápase kvalifikace MS poprvé po 13 zápasech od října 2012 a v tabulce kleslo až na třetí místo. Má ale oproti konkurentům zápas k dobru.
Na druhou příčku poskočila Albánie, která porazila Lotyšsko 1:0. Poprvé v historii neskončil vzájemný zápas obou celků remízou, v minulosti se to stalo šestkrát po sobě.
Po výhře Rakouska na hřišti Bosny a Hercegoviny 2:1 se zdramatizoval souboj o první místo ve skupině H. Oba týmy mají nyní stejně bodů, Rakousko ale odehrálo o zápas méně. Bosna po čtyřech kvalifikačních výhrách v řadě poprvé ztratila body. Nepomohl jí ani další gól Edina Džeka.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale:
Skupina D:
Ázerbájdžán - Ukrajina 1:1 (0:0)
Branky: 72. Mahmudov z pen. - 51. Sudakov.
Francie - Island 2:1 (1:1)
Branky: 45. Mbappé z pen., 62. Barcola - 21. Gudjohnsen. ČK: 68. Tchouaméni (Francie).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2
Island
|2
|1
|0
|1
|6:2
|3
|3
Ukrajina
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|4
Ázerbajdžán
|2
|0
|1
|1
|1:6
|1
Skupina F:
Arménie - Irsko 2:1 (1:0)
Branky: 45.+1 Spercjan z pen., 51. Ranos - 57. Ferguson.
Maďarsko - Portugalsko 2:3 (1:1)
Branky: 21. a 84. Varga - 36. B. Silva, 64. Ronaldo z pen., 86. Cancelo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Arménie
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|3
Maďarsko
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|4
Irsko
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
Skupina H:
Kypr - Rumunsko 2:2 (1:2)
Branky: 29. Loizu, 77. Charalambus - 2. a 18. Dragus.
Bosna a Hercegovina - Rakousko 1:2 (0:0)
Branky: 50. Džeko - 49. Sabitzer, 65. Laimer. ČK: 90.+4 Wimmer (Rakousko).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bosna
|5
|4
|0
|1
|11:3
|12
|2
Rakousko
|4
|4
|0
|0
|9:2
|12
|3
Rumunsko
|5
|2
|1
|2
|10:6
|7
|4
Kypr
|5
|1
|1
|3
|5:7
|4
|5
San Marino
|5
|0
|0
|5
|1:18
|0
Skupina I:
Norsko - Moldavsko 11:1 (5:0)
Branky: 11., 36., 43., 52. a 83. Haaland, 67., 76., 78. z pen. a 90.+1 Aasgaard, 6. Myhre, 45.+1 Ödegaard - 74. vlastní Östigard.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|5
|5
|0
|0
|24:3
|15
|2
Itálie
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|3
Izrael
|5
|3
|0
|2
|15:11
|9
|4
Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5
Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0
Skupina K:
Srbsko - Anglie 0:5 (0:2)
Branky: 33. Kane, 36. Madueke, 52. Konsa, 75. Guehi, 90. Rashford z pen. ČK: 72. Milenkovič (Srbsko).
Albánie - Lotyšsko 1:0 (1:0)
Branka: 21. Asllani z pen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|2
Albánie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3
Srbsko
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|4
Lotyšsko
|5
|1
|1
|3
|2:6
|4
|5
Andorra
|5
|0
|0
|5
|0:10
|0