Dara brání Nedvěda: Pavel je čistá duše
O oslavě narozenin Pavla Nedvěda (53) ve společnosti jiných žen než Dary Rolins (52) jeho partnerka promluvila pro magazín Eva.
„Jasně, že se mě ty věci dotýkají a jsou mi nepříjemné. Zvlášť proto, že se týkají i někoho, kdo si to absolutně nezaslouží. Já jsem vycvičená, ale Pavel je v tomto čistá duše a je mi ho líto. Je zbytečné dělat »z komára somára«,“ použila zpěvačka vycvičená léty v showbyznysu známé rčení, které se ve slovenštině krásně rýmuje.
„Je to jako by ho vyfotili s naší pěstounkou Mirkou a dělali z toho aféru, že je po boku jiné ženy,“ dodala.
