Sáblíková podpořila kouče Nováka: Některé věci od Erbanové nejsou fér

Erbanová oznámila ukončení své sportovní kariéry v pondělí a zdůvodnila ho Novákovými vyjádřeními na svou adresu v médiích.

„Nejsem už nadále připravená být obětí manipulativního, ponižujícího a útočného chování reprezentačního trenéra Petra Nováka, jehož lidské ani pracovní metody naprosto nesouzní s mými a nemohou mě vést k dobrým výkonům,“ prohlásila Erbanová.

Sáblíková se ke kauze vyjádřila dnes ráno na facebooku a jasně se zastala svého kouče. „V první řadě mě tvrzení Káji hodně překvapilo a zamrzelo. Co vím, tak spolu s Petrem v posledních měsících vůbec nekomunikovali, takže těžko mohlo docházet k nějakým konfliktům,“ uvedla Sáblíková. „Akorát jí přišel email, o kterém už se psalo v médiích, od svazu o reprezentační smlouvě, testech a schůzce v září. Stejný email jsem dostala já a týkalo se to i ostatních reprezentantů. Takže si nemyslím, že by jí někdo ubližoval.“

Mail s žádostí o předložení tréninkového plánu, dalších informacích o tréninku a zajištění polské skupiny, kde měla Erbanová trénovat, odeslal v srpnu svazový sekretář Jindřich Pařík.

Trenér věděl, že musí trénovat i delší tratě, tvrdí Sáblíková

Spory Erbanové s Novákem byly dlouhodobé. Trenér těžce nesl její odchod po olympiádě v Soči, kdy si reprezentantka vybrala nizozemskou cestu a rozhodla se specializovat na sprinty.

„Projevila přání jít cestou, kterou šla. Doslova mi při setkání říkala: Pane řediteli, já potřebuju jiný trénink, to je jako kdyby Bolta trénoval trenér maratonu,“ řekl Sportu Jiří Beran, ředitel Olympu, kde byla Erbanová zaměstnána.

Novák ale opakovaně kritizoval Erbanové výkony. Nezpochybňoval její výkonnost na pětistovce, ale nelíbilo se mu, že ztrácí na kilometru a vzdala se ambicí na patnáctistovce.

„Dost se ve svém vyjádření opřela do Petra. Stejně jako on, ani já nechci reagovat na její osobní výpady, ale něco bych přece jen chtěla uvést na pravou míru. Petr z ní nechtěl udělat vytrvalkyni, jak se dočítám,“ reagovala Sáblíková. „Jen dobře věděl, že musí trénovat i delší tratě, třeba 1500 metrů, aby v koncovce kiláku „neumírala“. Každý trenér má svoje metody, svoje názory. Buď je závodník akceptuje, nebo ne. Pak má volbu zůstat, odejít, skončit…“

Sáblíková si byla s Erbanovou před lety hodně blízká. Na olympiádě 2010 ve Vancouveru jí její tehdejší týmová kolegyně hodně pomohla zvládnout tlak spojený s útokem na tři olympijské medaile. Sáblíková připustila, že Erbanové odchod do Nizozemska vzájemné vztahy narušily.

„Ale nedošlo k tomu, že bychom jí nepřáli úspěch. Když například vyhrála ME v Holandsku, přišli jsme jí pogratulovat a všichni s ní poslouchali uprostřed staďáku českou hymnu. Z každé české medaile jsme měli radost, protože pomáhala českému rychlobruslení,“ tvrdí Sáblíková.

„Možná to bylo v emocích, ale některé věci, které Kája ve svém prohlášení tvrdí, nejsou podle mě úplně fér. Nemá cenu je rozpatlávat, sama nejlíp ví, že jsme vždycky fungovali jako tým, že jsme malý sport, a tak jsme si všichni pomáhali. Každopádně jí přeju, aby se měla dobře, ať už se bude věnovat čemukoliv. Víc se k tomu už nechci a nebudu vyjadřovat.“