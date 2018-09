Jágr si dělal, co chtěl! Trenér Bukač vzpomíná na nejbídnější turnaj

„Jágr například chtěl, aby hrál jen jeden přípravný zápas. Že do Švédska na generálku necelý týden před startem turnaje určitě nepojede. Později tvrdil, že prý měl angínu,“ líčí trenérská legenda v knize Moje hokejové století (napsal ji s Františkem Suchanem), jejíž úryvek vyšel na serveru bezfrazi.cz.

Co dál »osmašedesátce« prošlo? Třeba prostě nepřišla na společné focení… Podobné zacházení jako tehdy čtyřiadvacetiletá hvězda si navíc vymohl Petr Nedvěd.

„Martin (Ručinský) mi do očí řekl, že tohle není férové. Dal jsem mu za pravdu, cítil jsem to stejně,“ přiznává Bukač. Kabinu ovládla řevnivost, hráči spolu nevycházeli, spekulovalo se, že došlo i ke rvačce.

A mužstvo, co nefungovalo jako tým, udělalo největší ostudu v českých hokejových dějinách: prohry 3:7 s Finskem a 0:3 se Švédskem »vyšperkovalo« debaklem 1:7 od Němců, fanoušci za to po nich na led naházeli plechovky, zapalovače a další věci, co měli zrovna po ruce.

„Měli jsme vzít namísto hvězd nějaké dělníky,“ mudroval Jágr s odstupem. Jo, jako pár měsíců před Svěťákem, to Reichel a spol. brali na mistrovství ve Vídni zlato. Nebo o dva roky později, kdy byla v Japonsku jistá olympiáda. Však víte...