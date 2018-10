Hnus jako Straka! Fanoušci nemohou vystát sparťana ve službách Slavie

„Na hokejové Slavii se asi někdo zbláznil,“ reagoval jeden z fanoušků sešívaných na snímek brankáře s přilbou s rudým "S" v červenobílém trikotu, na který upozornil na twitteru uživatel Horis 1892. V dalších komentářích si slavisté rovněž nebrali servítky.

Sparťan ve službách sešívaných je pro rozčarované fandy hnusem či naprostou dekadencí. Honzíka dokonce přirovnali k Františkovi Strakovi, bývalému hráči fotbalové Sparty, který po skončení kariéry vedl jako trenér Letenské. Později však trénoval i ve Slavii a tím si proti sobě poštval mnoho sparťanských fanoušků.

Že gólman ze Sparty chodí chytat na střídavé starty do @HCSlavia je samo o sobě divný, ale budiž, takto jsou teď rozdané karzy. Ale proboha, ať si kdyžtak bere jinou masku.... pic.twitter.com/9Opvodwfds — Horis1892 (@Michal_Prague) 4. října 2018

Gólman Pražanů měl střídavé starty za sešívané vyřízené již v minulé sezoně a podle jeho slov se to neobešlo bez odezvy v kabině Sparty. „Před rokem jsem se setkal s rýpáním. Moje reakce byla ale trošku vážnější. Nenechal jsem si to líbit,“ přiznal Honzík v rozhovoru pro iSport.cz. Nyní ho však prý spoluhráči podporují. „Nyní se kluci zajímají, jak jsme hráli a jak mi to šlo. Přejí mi, abych chytal, za což jsem rád. S rýpáním už dali pokoj,“ smál se.

S rozporuplnými reakcemi fanoušků se Honzík také setkal, ale nebere je nijak vážně. "Nebudu lhát, je to divný. Nepochybuji o tom, že se stále najdou lidé, kteří takovou představu nedokážou skousnout. Řekněme si to ale narovinu. Slavie nehraje extraligu už skoro čtvrtým rokem. Každý to nejspíš cítí jinak, ale já si osobně myslím, že tím pražská rivalita z hokeje postupně vyprchává. Tím nechci říct, že tam žádná není. Rivalita bude vždycky," ujišťoval. „Nicméně já potřebuji chytat co nejvíc. Že jde o Slavii, to už nějak neřeším,“ prozradil rodák z Milevska.

Naštvaným slavistům, pro které zůstává Honzík velkým trnem v oku, však nejspíš uniká fakt, že se sparťanským gólmanem v brance se dokázala výrazně omlazená Slavie herně zvednout. Parťák Matěje Machovského, jedničky Sparty vychytal sešívaným tři vítězství ze čtyř zápasů.