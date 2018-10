Pech po výhře nad Olomoucí: Hra mi nepřijde moc pohledná, jsme spíš atleti

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Sparta: Pech využívá přesilovku a srovnává, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký byl podle vás zápas proti Olomouci?

„Olomouc byla od začátku dominantnější, měla několik příležitostí, kdy mohla jít do vedení. My jsme to se štěstím uhráli a pak v přesilovce rychle vyrovnali na 1:1. To bylo důležité, protože pak jsme to zase ve třetí třetině rychle otočili. Zatáhli jsme to, hráli pospolu, vyhazovali puky a domácí už do ničeho moc nepustili.“

Klíčový byl zřejmě ten váš gól na 1:1, který celé Spartě dodal sebevědomí. Do té doby jste si moc nevěděli rady...

„Je to možné, vyrovnávací gól vždycky povzbudí. Z týmu spadla nervozita, protože jsme nezačali vůbec dobře. Ale máme tři body a to je nádhernější, než kdybychom hráli krásný hokej a neměli nic.“

Takže to je váš recept?

„Nezbývá nic jiného než zatnout zuby a makat naplno, navíc tady na Moravě, kde Spartu nemá nikdo rád. Viděli jste sami tu atmosféru, každý se na nás chce připravit a ukázat, že je lepší. Zažil jsem to už ve Varech, vždycky jsme se na Spartu nahecovali, vždycky je to takové derby. Každé utkání je pro nás play off.“

Až na poslední branku do opuštěné branky jste všechny góly vstřelili z předbrankového prostoru ranami z voleje. Takhle chcete v ofenzivě hrát?

„Samozřejmě, jiné góly nepadají. Všechno to jsou dorážky, které je důležité si najít. Krásných gólů do prázdné brány je minimum, hokej šel tou fyzickou náročností strašně dopředu. Hodně se lítá, není tam tolik technických věcí, všechno se nahazuje, hraje se nahoru dolů a je to strašně rychlé. Mně to teda moc pohledné nepřijde, ale je to trend. Jsme spíš atleti, takže cit pro hru a rozvážnost se musí ukázat spíš až v přesilovkách.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:50. Irgl, 51:01. Irgl Hosté: 32:54. Pech, 50:07. T. Pavelka, 51:49. Beran, 59:10. P. Vrána Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Jaroměřský, Švrček, Staněk – Laš, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Kolouch, Irgl – Strapáč, Nahodil, Skladaný – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, T. Pavelka, Kalina, Košťálek, Gregorc, Delisle – Říčka (C), P. Vrána, Kudrna – Buchtele, Klimek, Jarůšek – Kumstát (A), Pech (A), Forman – Smejkal, Sill, Černoch – Beran. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Bryška, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4935 diváků