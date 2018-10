Kellnerová promluvila, jaké to je v »zlaté klícce«: O podpoře rodiny i životním štěstí

Ojedinělý zážitek plný luxusu a krásných koní budou mít diváci možnost shlédnout 13.-16. prosince v pražské O2 areně. Jaké to vůbec je pohybovat se po celém světě mezi smetánkou naší planety? Pro Radiožurnál to poodkryla talentovaná Kellnerová – dvojnásobná mistryně ČR v parkurovém skákání v kategorii juniorů a dvojnásobná mistryně ČR v kategorii mladých jezdců.

„Pohybuji se ve společnosti lidí ze všech koutů světa. Je to jedinečná komunita, učíme se od sebe, jsme si schopni poradit, což v jiných sportech úplně nejde,“ zamýšlí se studentka anglického business managementu.

Kdo si ale myslí, že Anna žije na obláčku a má na co si ukáže, to se pořádně mýlí! „Denně už v půl 6 jezdím koně projet, dám si snídani, na hodinu si lehnu, usnu a pak vstávám znovu. Kůň se totiž musí protáhnout. Je to sportovec, potřebuje to. Musím vědět, v jaké je náladě před závody. Nejde to dělat krátce před soutěží, to by bylo pozdě,“ komentuje těžký život »koňáků«. „Po druhém vstávání jsem vždycky vyřízená, takže si chodím téměř pravidelně na půl hodinky zaběhat. Musím se rozpumpovat. Zároveň tím potlačuji nervozitu,“ přiznává sympatická brunetka.

Má movité rodiče, takže nemusí řešit existenční problémy či prodeje svých nejlepších koní jako třeba jiní lidé. „Mám to štěstí, že jsme v pozici, že pokud k tomu nebudeme mít důvody, tak žádné koně prodávat nebudeme,“ popisuje detaily, jak to v Kellnerových stájích funguje. „ Vím, že mám obrovské štěstí a uvědomuji si to každý den. Vše beru s pokorou. Rodiče mě podporují proto, že mě milují a chtějí, abych byla šťastná,“ říká hrdá dcera.