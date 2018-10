Tak zase někdy, NHL! Nečas míří z Caroliny na farmu, dolů jde i Šulák

U Nečase jde o poměrně překvapivé rozhodnutí. V posledním utkání proti Tampě (2:4) vstřelil 19letý útočník svůj první zámořský gól, v součtu s předchozím ročníkem na trefu spotřeboval osm zápasů.

„Vždycky o něčem takovém sníte. Bylo by to ale mnohem příjemnější, kdybychom vyhráli," uvedl hned po zápase do objektivu klubové kamery dvojnásobný extraligový mistr s Kometou Brno, kterého mohl kromě porážky mrzet i malý „ice time“.

VIDEO: Podívejte se na první gól Martina Nečase v NHL

Nečas proti Tampě odehrál jen šest minut a 43 vteřin, v předchozím utkání proti Winnipegu přitom na ledě strávil necelých jedenáct minut. A slovo trenéra Hurricanes Roda Brind'Amoura na tiskové konferenci jakoby předznamenala pozdější přesun na farmu do Charlotte.

„Martin to nemá u nás jednoduché, nedostává tolik prostoru, jako býval zvyklý. Ale je prima vědět, že naši mladí hráči přikládají ruku k dílu," prohlásil po porážce Brind'Amour.

V průměru sedmi utkání pobyl Nečas na ledě 10 minut, měl úspěšnost na vhazování 36,4 procenta, vyslal šest střel na branku, v bilanci plus/minus je na nule a inkasoval dvě trestné minuty.

V sezoně Nečas odehrál za Hurricanes všech sedm utkání a získal dva body za gól a asistenci. V AHL ho čeká premiéra, za Checkers může nastoupit poprvé v pátek v domácím duelu s Hershey. Carolina odehraje další utkání až v noci ze soboty na neděli doma proti Coloradu, možná český supertalent zase pomaže zpátky.

Spolu s Nečasem se přesunul na farmu také obránce Haydn Fleury, opačným směrem putoval dvaadvacetiletý útočník Clark Bishop.

Uzdravený Daley vyšoupnul Šuláka

Do AHL míří i obránce Detroitu Libor Šulák, který uvolnil na soupisce Detroitu místo Trevorovi Daleymu, který se vrací z marodky. Detroit zatím stále čeká na první vítězství v sezoně a má na kontě jen dva body za porážky v nastavení.

Šulák podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids, kde stihl jen dva duely a připsal si dva body za dvě asistence.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec Pelhřimova v této sezoně v NHL debutoval a sehrál všech šest dosavadních utkání Red Wings. Šulák v nich nebodoval, vyslal sedm střel na branku, připsal si čtyři záporné body v bilanci plus/minus a inkasoval šest trestných minut.

Po utkání s Columbusem (2:3 v prodloužení) o Šulákovi mluvil i trenér Jeff Blashill. "Libor se unavil, vyčerpal se. Musí se ujistit, že se mu to už nepřihodí, i když začne ztěžka dýchat, což se stane, když uvíznete ve vlastním třetině," uvedl americký kouč na adresu 24letého českého obránce.

Další český zadák Detroitu Filip Hronek se v prvním týmu Red Wings zatím udržel.