Kritika od kouče, pak dva góly a obří respekt: Nikdo nedře víc než Frolík!

Do Scotiabank Saddledome zamířil rozjetý tým. Bruins měli na svém kontě čtyři výhry v řadě a ve svém středu Davida Pastrňáka, který bodoval ve všech čtyřech posledních utkáních. V této sérii nasbíral devět bodů za sedm branek a dvě asistence.

Jenže noc patřila jinému Čechovi. Frolík své představení odzátkoval už v 6. minutě, kdy po pěkné souhře s Mickaelem Backlundem otevřel skóre. Hokejisté Flames do první sirény přidali další dvě branky a rozhodli zápas. Pod konečným skóre 5:2 nakonec svítily dvě trefy Frolíka, po jednom zásahu přidal Matthew Tkachuk, Juuso Valimaki (první gól pro Fina v NHL) a Johnny Gaudreau, pro kterého šlo už o jubilejní 100. trefu v NHL.

"Je to skvělý pocit, když týmu pomůžete vyhrát. Začátek sezony mi podle mých představ vůbec nepovedl, ale sezona je dlouhá, bude čas to zvrátit," uvedl v rozhovoru pro klubový web Frolík. "Snažím se na tréninku opravdu tvrdě pracovat a zlepšovat každý den. Snad se to obrátí. Dnešek byl dobrý začátek. Doufejme, že tak budu pokračovat i nadále," přál si kladenský odchovanec.

