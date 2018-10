Slovenský hokejista k odvážnému fotu české přítelkyně: Trochu sebevědomí, chlapci

Jsou spolu jen pár měsíců a prožívají období největší lásky a taky erotiky. Lukáš Kozák hrající slovenskou extraligu za HK Poprad se rád chlubí krásnou českou modelkou. Poslední snímek, kdy se na něj nahá Slováková špulí zadek je toho důkazem.

„Krásný 18. řijen všem Lukášům. Ne, nevadí mi tyto jemné a krásné fotky, navíc když vím, kdo má doma tento krásný zadeček. Trošku sebevědomí chlapci a všichni méně úzkoprsosti,“ vzkázal Lukáš Kozák škarohlídům, kteří ho chtěli za fotku na Instagramu kritizovat.

„Luky a svého ko*ota si tam už nevyfotil? Co jsi úzkoprsý. Trošku sebevědomí, chlapče,“ odpověděl hokejistovi uživatel s přezdívkou Mirec 821. K eroticky laděnému snímku se vyjádřila i sama modelka.

„Ve světě je plný Instagram podobných příspěvků, které si ukládáme, inspirujeme se a podobné fotky s přítelem chceme mít. Pokud si však někdo na podobnou fotku troufne, Česko-Slovensko se může zbláznit. No, a pokud je to Slovákova, je to doslova národní povstání.“